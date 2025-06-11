Помогали ребята с запада Украины: защитник выучил украинский язык в российском плену (видео)

В рамках стамбульских договоренностей Украина возвращает домой тяжелораненых защитников. Во время одного из таких обменов вернулся нацгвардеец Валерий, который рассказал, что, находясь в российском плену, выучил украинский язык.

Related video

Об этом сообщает Армия TV.

По словам Валерия, он провел в плену три года и три месяца. За это время овладел украинским языком, на котором сейчас свободно общается. Помогли ему в этом другие пленные — из западных регионов Украины.

На вопрос журналистов о том, что хочет сделать в первую очередь после возвращения, Валерий ответил: "Принять душ, поспать".

Также он поделился историей о том, как попал в плен.

"У меня была команда, выходить из Мариуполя, переодеваться, потому что нам помощь не придет. Мы переоделись в гражданские вещи и выходили из города по зеленому коридору 15 марта 2022 года. И на блокпосту, третьем блокпосту возле города Бердянск, нас взяли "ДНР-овцы", — поделился защитник.

Обмен пленными: что известно

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Россия провели второй этап обмена пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Освободили больных, раненых и тяжелораненых воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Десантно-штурмовых войск, ВМС, ТРО и Государственной специальной службы транспорта.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что среди освобожденных из российского плена в результате обмена 10 июня есть много бойцов с ампутациями и обострениями хронических заболеваний.

А 9 июня состоялся обмен военнопленными в возрасте до 25 лет.

Фокус писал, что Россия и Украина хотят провести самый масштабный за время большой войны обмен военнопленными. На паритетной основе могут обменять до 1 200 человек.