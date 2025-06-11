Допомагали хлопці із заходу України: захисник вивчив українську мову у російському полоні (відео)

У межах стамбульських домовленостей Україна повертає додому важкопоранених захисників. Під час одного з таких обмінів повернувся нацгвардієць Валерій, який розповів, що, перебуваючи в російському полоні, вивчив українську мову.

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Про це повідомляє Армія TV.

За словами Валерія, він провів у полоні три роки і три місяці. За цей час опанував українську мову, якою зараз вільно спілкується. Допомогли йому в цьому інші полонені — з західних регіонів України.

На запитання журналістів про те, що хоче зробити насамперед після повернення, Валерій відповів: "Прийняти душ, поспати".

Також він поділився історією про те, як потрапив у полон.

"У мене була команда, виходити з Маріуполя, переодягатися, тому що нам допомога не прийде. Ми перевдяглися в цивільні речі і виходили з міста по зеленому коридору 15 березня 2022 року. І на блокпосту, третьому блокпосту біля міста Бердянськ, нас взяли "ДНР-івці", — поділився захисник.

Обмін полоненими: що відомо

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна і Росія провели другий етап обміну полоненими у рамках домовленостей у Стамбулі. Звільнили хворих, поранених та важкопоранених воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Десантно-штурмових військ, ВМС, ТРО та Державної спеціальної служби транспорту.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що серед звільнених з російського полону в результаті обміну 10 червня є багато бійців із ампутаціями та загостреннями хронічних захворювань.

А 9 червня відбувся обмін військовополоненими віком до 25 років.

Фокус писав, що Росія і Україна хочуть провести наймасштабніший за час великої війни обмін військовополоненими. На паритетній основі можуть обміняти до 1 200 осіб.