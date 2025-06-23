Росія виключить українську мову зі шкільної програми: про які регіони йдеться

Із федеральної загальноосвітньої програми (ФЗОП) у Росії планують виключити вивчення української мови. На такий крок Міністерство освіти РФ пішло через "зміну геополітичної ситуації у світі".

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Про це йдеться в пояснювальній записці відомства, повідомляє "Коммерсант".

У блоці, присвяченому викладанню рідної мови в школах національних республік, наявна зараз програма з української мови повністю втрачає чинність.

Згідно з даними Мінпросвіти РФ, що ґрунтуються на підсумках навчального року-2023/24, українську мову як рідну вивчали в обов'язковому порядку в російських школах тільки на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Однак, на прохання батьків, її викладали також у низці шкіл на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, в окупованому Криму і навіть Башкортостані.

За інформацією Радіо Свобода, скасування федеральної програми не означає скасування викладання. Школи можуть використовувати для предмета свої програми. Чи буде програма української мови як рідної написана заново, у документі не уточнюється.

Тим часом український захисник на ім'я Валерій, який нещодавно повернувся додому в межах обміну полоненими між Росією та Україною, перебуваючи в неволі, вивчив українську мову завдяки іншим полоненим побратимам із західних регіонів нашої країни.

Поки в Росії планують виключити українську мову зі шкільної програми, у Польщі її вводять для вивчення як другу іноземну. За чинним законодавством цієї країни школи вже можуть запроваджувати уроки української мови, якщо цього хочуть батьки, є підготовлений вчитель і сформована група учнів, а також отримано згоду адміністрації навчального закладу. Міністерство освіти України закликає батьків звертатися до шкіл із відповідними проханнями, а в разі виникнення проблем — повідомляти про це українське посольство.

Також від початку вересня 2025 року в чотирьох академічних регіонах Франції українську мову викладатимуть як другу іноземну.

Раніше Фокус писав, що в Празі таксист висадив пасажира, який назвав українську мову "ганебною".