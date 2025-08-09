Чи зарахують дитину до школи, якщо вона не ходила в дитсадок: в МОЗ відповіли

Базова середня освіта в Україні є обов'язковою, але бажано, аби дитина відвідувала дитсадок для соціалізації, кажуть в МОЗ.

В Україні віддавати дитину до дитячого садочку — не обов'язково, але в країні передбачена обов'язкова освіта для дитини з 5 років. Втім, навіть якщо дитина не відвідувала дитячий садок, до школи не зарахувати її не мають права. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти й науки України Анастасія Коновалова.

"Звичайно. Дитина зобов'язана зарахуватися в школу, незалежно від того, де вона до того була. Навіть якщо вона десь "загубилася" і соцслужби "знайшли" її, скажімо, у 13 років. Навіть тоді її не можуть не взяти до школи на навчання. Базова середня освіта у нас є обов'язковою", — сказала вона.

Анастасія Коновалова зазначила, що бажано, аби дитина відвідувала дитсадок для соціалізації. Готовність до школи, за її словами, це "коли дитина розуміє, що є правила, вміє спілкуватися з іншими дітьми".

"Це — базові речі, які формуються в колективі. Причому саме в дитячому. Суто в сім'ї — це дуже важко сформувати. Садок також впливає й на відчуття впевненості у собі. Але дитина в соціумі своїх однолітків має сформувати навички — розуміти себе, розуміти свої потреби", — поділилась Коновалова.

