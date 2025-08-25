Опалення може не бути: експерт назвав регіони України, які постраждають узимку

Через постійні обстріли та пошкодження інфраструктури в деяких регіонах України є ризик, що взимку будинки та установи залишаться без опалення.

Related video

Найбільша небезпека зберігається в прифронтових регіонах, де об'єкти енергетики регулярно піддаються атаці. Про це повідомив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "КИЇВ24".

Він також відзначив складну ситуацію в Кривому Розі, де місто і регіон сильно постраждали від обстрілів, а також у Харківській та Одеській областях.

Основним джерелом теплозабезпечення в країні залишається природний газ, частково використовується вугілля. Проблем із вугіллям на сьогодні немає — запаси становлять 2,6 млн тонн. Що стосується газу, у підземних сховищах накопичено близько 11 млрд кубометрів.

Водночас уряд заявив про плани накопичити до початку опалювального сезону 13,2 млрд кубометрів, однак, на думку Омельченка, фактичний обсяг може бути меншим — близько 12,5 млрд кубометрів.

Експерт підкреслив, що через загрозу руйнувань енергетичної інфраструктури країна повинна мати додатковий запас газу. За його оцінкою, для гарантії стабільного опалення взимку необхідно близько 14,5 млрд кубометрів газу.

Фокус також писав, що раніше зникло світло у 192 населених пунктах Львівської області. Центр гідрометеорології оголосив ІІІ рівень небезпеки, червоний. Громадян попросили остерігатися: не стояти під деревами і щитами, під лініями електропередач.

9 липня в Миколаєві сталося аварійне відключення світла, не пов'язане з ворожими обстрілами. В "Укренерго" пояснили, що енергетичну ситуацію одночасно ускладнюють спека та хмарність.