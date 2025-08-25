Отопления может не быть: эксперт назвал регионы Украины, которые пострадают зимой

Из-за постоянных обстрелов и повреждений инфраструктуры в некоторых регионах Украины есть риск, что зимой дома и учреждения останутся без отопления.

Related video

Наибольшая опасность сохраняется в прифронтовых регионах, где объекты энергетики регулярно подвергаются атаке. Об этом сообщил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

Он также отметил сложную ситуацию в Кривом Роге, где город и регион сильно пострадали от обстрелов, а также в Харьковской и Одесской областях.

Основным источником теплообеспечения в стране остается природный газ, частично используется уголь. Проблем с углем на сегодня нет — запасы составляют 2,6 млн тонн. Что касается газа, в подземных хранилищах накоплено около 11 млрд кубометров.

При этом правительство заявило о планах накопить к началу отопительного сезона 13,2 млрд кубометров, однако, по мнению Омельченко, фактический объем может быть меньше — около 12,5 млрд кубометров.

Эксперт подчеркнул, что из-за угрозы разрушений энергетической инфраструктуры страна должна иметь дополнительный запас газа. По его оценке, для гарантии стабильного отопления зимой необходимо около 14,5 млрд кубометров газа.

Фокус также писал, что ранее пропал свет в 192 населенных пунктах Львовской области. Центр гидрометеорологии объявил ІІІ уровень опасности, красный. Граждан попросили остерегаться: не стоять под деревьями и щитами, под линиями электропередач.

9 июля в Николаеве произошло аварийное отключение света, не связанное с вражескими обстрелами. В "Укрэнерго" объяснили, что энергетическую ситуацию одновременно осложняют жара и облачность.