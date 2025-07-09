В Николаеве пропал свет: украинцев призвали экономно использовать электроэнергию

9 июля в Николаеве произошло аварийное отключение, не связанное с вражескими обстрелами. В "Укрэнерго" объяснили, что энергетическую ситуацию одновременно осложняют жара и облачность.

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"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту", — заявили 9 июля в НЭК "Укрэнерго".

Компания зафиксировала, что потребление в среду по состоянию на 9:30 было на 3,1% выше, чем в то же время накануне.

"Причина — жаркая погода на всей территории Украины, что обусловливает использование кондиционеров. А также — высокая облачность в части областей, что приводит к снижению эффективности работы бытовых солнечных электростанций", — пояснили энергетики.

Украинцам напомнили, что система продолжает восстанавливаться после массированных атак ВС РФ, и на энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Потребителей попросили с 16:00 до 22:00 экономно использовать свет, в частности ограничить пользование мощной электротехникой и не включать несколько электроприборов одновременно.

В соцсетях сообщили, что в Николаеве исчез свет. Городской голова Александр Сенкевич подтвердил ситуацию.

"Друзья, произошло аварийное отключение электроэнергии. Все нужные службы работают", — написал он.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что, по предварительным данным, аварийное отключение света не связано с вражескими ударами по региону.

Напомним, директор по адвокации в энергетическом секторе Виктория Войцицкая рассказала, возможны ли отключения света по графикам этим летом.

8 июля сообщалось о масштабном блэкауте в Украине в результате непогоды. Шквальный ветер вызвал отключение света в более 700 населенных пунктах.