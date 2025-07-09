У Миколаєві зникло світло: українців закликали ощадливо використовувати електроенергію

9 липня у Миколаєві відбулося аварійне відключення, не пов’язане з ворожими обстрілами. В «Укренерго» пояснили, що енергетичну ситуацію одночасно ускладнюють спека і хмарність.

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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання", — заявили 9 липня у НЕК "Укренерго".

Компанія зафіксувала, що споживання у середу станом на 9:30 було на 3,1% вищим, ніж у той самий час напередодні.

"Причина — спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також — висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій", — пояснили енергетики.

Українцям нагадали, що система продовжує відновлюватись після масованих атак ЗС РФ, і на енергооб’єктах триваю аварійно-відновлювальні роботи. Споживачів попросили з 16:00 до 22:00 ощадливо використовувати світло, зокрема обмежити користування потужною електротехнікою та не вмикати кілька електроприладів одночасно.

У соцмережах повідомили, що у Миколаєві зникло світло. Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив ситуацію.

"Друзі, сталось аварійне відключення електроенергії. Всі потрібні служби працюють", — написав він.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що, за попередніми даними, аварійне відключення світла не пов’язане з ворожими ударами по регіону.

Нагадаємо, директорка з адвокації в енергетичному секторі Вікторія Войціцька розповіла, чи можливі відключення світла за графіками цього літа.

8 липня повідомлялося про масштабний блекаут в Україні внаслідок негоди. Шквальний вітер спричинив відключення світла у понад 700 населених пунктах.