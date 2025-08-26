Українці можуть скористатися податковою знижкою: що це і кому доступно

В Україні вже давно діє механізм податкової знижки, який дає змогу громадянам повернути частину сплаченого прибуткового податку.

До таких витрат належать навчання, оренда житла для внутрішньо переміщених осіб, страхування, іпотека або лікування. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, право на таку знижку має кожен платник податків. Однак на практиці нею користуються лише приблизно 1,1% громадян і менше 1% домогосподарств, що вважається вкрай низьким показником.

Статистика показує, що у 2019-2021 роках кількість поданих декларацій щорічно збільшувалася на 2-4%. Але після початку повномасштабної війни відбулося різке падіння — майже на третину. Навіть 2024 року ситуація не повернулася до рівня 2021-го.

Отримати податкову знижку можна тільки за наявності офіційно підтверджених витрат і "білих" доходів. Гетманцев додав, що високий рівень тіньової економіки залишається головною перешкодою для використання цього механізму.

