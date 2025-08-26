Украинцы могут воспользоваться налоговой скидкой: что это и кому доступно

В Украине уже давно действует механизм налоговой скидки, который позволяет гражданам вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Related video

К таким расходам относятся обучение, аренда жилья для внутренне перемещенных лиц, страхование, ипотека или лечение. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, право на такую скидку имеет каждый плательщик налогов. Однако на практике ею пользуются лишь около 1,1% граждан и менее 1% домохозяйств, что считается крайне низким показателем.

Статистика показывает, что в 2019–2021 годах количество поданных деклараций ежегодно увеличивалось на 2–4%. Но после начала полномасштабной войны произошло резкое падение — почти на треть. Даже в 2024 году ситуация не вернулась к уровню 2021-го.

Получить налоговую скидку можно только при наличии официально подтвержденных расходов и "белых" доходов. Гетманцев добавил, что высокий уровень теневой экономики остается главным препятствием для использования этого механизма.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.