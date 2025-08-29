Загрожує величезний штраф: юрист розповів, яка операція під забороною для ФОП

Нерідко підприємці стикаються із ситуацією, коли потрібно підтримати партнера грошима. Однак для ФОП на спрощеній системі оподаткування такий крок може обернутися серйозними проблемами.

Навіть разова грошова позика трактується контролюючими органами як надання фінансової послуги. Про це повідомляє юрист Богдан Янків у власному блозі.

Це прямо заборонено для платників єдиного податку I-III груп відповідно до підпункту 291.5.1 Податкового кодексу України. Фактично будь-яка сума, передана у вигляді поворотної або безповоротної допомоги, кваліфікується як діяльність у сфері фінансового посередництва, що є порушенням.

Виняток зроблено лише для вузького кола професій — страхових агентів, сюрвеєрів, аварійних комісарів і аджастерів. Усім іншим підприємцям ризикувати не варто.

За порушення на ФОП чекають два важких наслідки. По-перше, його автоматично переведуть на загальну систему оподаткування, і повернутися на "спрощенку" він зможе тільки через рік. По-друге, податківці донарахують обов'язкові платежі: 18% ПДФО, 5% військового збору і 22% єдиного соціального внеску. У сумі це становить близько 45% від розміру операції.

