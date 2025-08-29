Грозит огромный штраф: юрист рассказал, какая операция под запретом для ФЛП

Нередко предприниматели сталкиваются с ситуацией, когда нужно поддержать партнера деньгами. Однако для ФЛП на упрощенной системе налогообложения такой шаг может обернуться серьезными проблемами.

Даже разовый денежный заем трактуется контролирующими органами как предоставление финансовой услуги. Об этом сообщает юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Это напрямую запрещено для плательщиков единого налога I–III групп в соответствии с подпунктом 291.5.1 Налогового кодекса Украины. Фактически любая сумма, переданная в виде возвратной или безвозвратной помощи, квалифицируется как деятельность в сфере финансового посредничества, что является нарушением.

Исключение сделано лишь для узкого круга профессий — страховых агентов, сюрвейеров, аварийных комиссаров и аджастеров. Всем остальным предпринимателям рисковать не стоит.

За нарушение ФЛП ждут два тяжелых последствия. Во-первых, его автоматически переведут на общую систему налогообложения, и вернуться на "упрощенку" он сможет только через год. Во-вторых, налоговики доначислят обязательные платежи: 18% НДФЛ, 5% военного сбора и 22% единого социального взноса. В сумме это составляет около 45% от размера операции.

