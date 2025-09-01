Українців штрафуватимуть за несплату податку на квартири: подробиці

До 1 вересня українці зобов'язані були сплатити податок на нерухомість — квартири та будинки. Однак ця норма закону не поширюється на всіх громадян країни.

Платити податок на нерухомість повинні не всі власники, а тільки ті, у кого площа квартири перевищує 60 квадратних метрів, а будинку — 120 квадратних метрів. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

За недотримання термінів багато українців отримають штраф.

Розмір штрафу залежить від тривалості затримки: до 30 календарних днів — до 5% від суми податку, понад 30 днів — 10%. При цьому платник податків не зобов'язаний самостійно нараховувати штраф.

Якщо квитанція не прийшла, платити було не потрібно, проте податок можуть нарахувати протягом трьох років — до 1 095 днів, тому сума до сплати може збільшитися наступного року.

Окремо наголошується, що податок не потрібно платити за нерухомість, яка перебуває в окупації або зоні бойових дій.

