Украинцев будут штрафовать за неуплату налога на квартиры: подробности

До 1 сентября украинцы обязаны были уплатить налог на недвижимость — квартиры и дома. Однако эта норма закона не распространяется на всех граждан страны.

Related video

Платить налог на недвижимость должны не все владельцы, а только те, у кого площадь квартиры превышает 60 квадратных метров, а дома — 120 квадратных метров. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

За несоблюдение сроков многие украинцы получат штраф.

Размер штрафа зависит от продолжительности задержки: до 30 календарных дней — до 5% от суммы налога, более 30 дней — 10%. При этом налогоплательщик не обязан самостоятельно начислять штраф.

Если квитанция не пришла, платить было не нужно, однако налог могут начислить в течение трех лет — до 1 095 дней, поэтому сумма к оплате может увеличиться в следующем году.

Отдельно отмечается, что налог не нужно платить за недвижимость, находящуюся в оккупации или зоне боевых действий.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.