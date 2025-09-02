Через українські удари по НПЗ: у Росії різко підскочили ціни на нафту, — Reuters

У вівторок, 2 вересня, світові ціни на нафту продемонстрували зростання на тлі побоювань, що посилюються, з приводу перебоїв із поставками російського "чорного золота".

Ескалація конфлікту між Росією та Україною і нещодавні атаки українських дронів на нафтопереробні заводи РФ посилили тривогу на ринку, а інвестори також придивляються до можливого зниження процентних ставок Федеральної резервної системи США. Про це повідомляє агентство Reuters.

Вартість нафти марки Brent піднялася на 37 центів, або 0,54%, до 68,52 долара за барель, а ціна нафти марки WTI зросла на 1,01 долар, або 1,58%, до 65,02 долара за барель.

Старший аналітик ринку Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що короткострокову підтримку цінам на нафту забезпечує перспектива пом'якшення монетарної політики ФРС.

Тим часом, атаки українських дронів призвели до зупинки об'єктів, на які припадає щонайменше 17% російських нафтопереробних потужностей, або 1,1 млн барелів на добу, за підрахунками Reuters. Старший стратег із сировинних ринків ANZ Деніел Хайнс наголосив, що ризики для енергетичної інфраструктури Росії залишаються високими: "Минулими вихідними Україна знову завдала ударів по російських нафтопереробних заводах, посиливши атаки на інфраструктуру".

Інвестори також чекають зустрічі членів ОПЕК+ 7 вересня, щоб отримати сигнали щодо майбутніх планів з видобутку. Поки що ринок припускає, що група збереже поточні обсяги виробництва без змін.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, поєднання збільшення пропозиції нафти з побоюваннями з приводу економічних наслідків введення мит призводить до того, що зростання пропозиції випереджає попит. Аналітики ING зазначають, що "масштаби профіциту наступного року означають, що ОПЕК+ навряд чи стане збільшувати поставки на ринок. Серйозніший ризик полягає в тому, що група може відновити скорочення видобутку через побоювання з приводу профіциту".

Також стало відомо, що РФ продовжить постачати нафту в Індію завдяки "особливому механізму". До речі, глава РФ Путін теж приїхав до Китаю на саміт ШОС.