Из-за украинских ударов по НПЗ: в России резко подскочили цены на нефть, — Reuters

Во вторник, 2 сентября, мировые цены на нефть показали рост на фоне усиливающихся опасений по поводу перебоев с поставками российского "черного золота".

Эскалация конфликта между Россией и Украиной и недавние атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы РФ усилили тревогу на рынке, а инвесторы также присматриваются к возможному снижению процентных ставок Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стоимость нефти марки Brent поднялась на 37 центов, или 0,54%, до 68,52 доллара за баррель, а цена нефти марки WTI выросла на 1,01 доллар, или 1,58%, до 65,02 доллара за баррель.

Старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что краткосрочную поддержку ценам на нефть обеспечивает перспектива смягчения монетарной политики ФРС.

Между тем, атаки украинских дронов привели к остановке объектов, на которые приходится как минимум 17% российских нефтеперерабатывающих мощностей, или 1,1 млн баррелей в сутки, по подсчетам Reuters. Старший стратег по сырьевым рынкам ANZ Дэниел Хайнс подчеркнул, что риски для энергетической инфраструктуры России остаются высокими: "В минувшие выходные Украина вновь нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, усилив атаки на инфраструктуру".

Инвесторы также ждут встречи членов ОПЕК+ 7 сентября, чтобы получить сигналы относительно будущих планов по добыче. Пока рынок предполагает, что группа сохранит текущие объемы производства без изменений.

Согласно данным Международного энергетического агентства, сочетание увеличения предложения нефти с опасениями по поводу экономических последствий введения пошлин приводит к тому, что рост предложения опережает спрос. Аналитики ING отмечают, что "масштабы профицита в следующем году означают, что ОПЕК+ вряд ли станет увеличивать поставки на рынок. Более серьезный риск заключается в том, что группа может возобновить сокращение добычи из-за опасений по поводу профицита".

Также стало известно, что РФ продолжит поставлять нефть в Индию благодаря "особому механизму".