Що купують найчастіше: як змінилися смаки українців за останні 10 років

В Україні традиції застіль завжди посідали особливе місце: їжа, напої та приємне спілкування були невід'ємною частиною культури. Але за останнє десятиліття звичні уявлення про "що п'ють українці" помітно змінилися.

Якщо раніше панувала горілка, то сьогодні вибір став більш різноманітним, а сама культура споживання — більш вишуканою. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

На початку 2000-х міцний алкоголь дійсно визначав атмосферу будь-якого застілля і був символом національної традиції. Але за останні десять років смаки українців трансформувалися: тепер на перший план виходять якість, різноманітність і нові смакові враження.

Згідно зі статистикою, 77% українців зізнаються, що вживають алкоголь, і попит залишається стабільним навіть у непрості часи. Утім, війна серйозно вдарила по галузі: у 2022 році обсяги продажів впали майже на третину, проте вже у 2023-2024 роках ринок почав відновлюватися. Сьогодні українці п'ють не менше, але обирають ретельніше, орієнтуючись на преміальні продукти та незвичайні смакові рішення.

На вибір впливають і економічні чинники. У 2025 році ціни на алкоголь помітно зросли: пиво подорожчало на 11,3%, вино — на 7,8%, тоді як горілка зросла лише на 2,2%, залишаючись відносно доступною. Тому сучасний споживач готовий купувати менше, але віддавати перевагу якості.

Бренди поступово підлаштовуються під нові очікування. У тренді дегустації, преміальні та смакові варіації горілки, які дають змогу напою конкурувати з вином і віскі, зберігаючи при цьому традиційний статус.

Сьогодні для українців важливо не тільки "що пити", а й "як пити": насолоджуватися смаком, відкривати нові аромати та історію бренду. Молоде покоління все частіше обирає легкі напої — вино, крафтове пиво, віскі як атрибут статусу. Водночас горілка залишається символом традиції, але вже в новому, преміальному форматі.

