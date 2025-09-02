Что покупают чаще всего: как изменилось вкусы украинцев за последние 10 лет

В Украине традиции застолий всегда занимали особое место: еда, напитки и приятное общение были неотъемлемой частью культуры. Но за последнее десятилетие привычные представления о "что пьют украинцы" заметно изменились.

Related video

Если раньше главенствовала водка, то сегодня выбор стал более разнообразным, а сама культура потребления — более изысканной. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

В начале 2000-х крепкий алкоголь действительно определял атмосферу любого застолья и был символом национальной традиции. Но за последние десять лет вкусы украинцев трансформировались: теперь на первый план выходят качество, разнообразие и новые вкусовые впечатления.

Согласно статистике, 77% украинцев признаются, что употребляют алкоголь, и спрос остается стабильным даже в непростые времена. Впрочем, война серьезно ударила по отрасли: в 2022 году объемы продаж упали почти на треть, однако уже в 2023–2024 годах рынок начал восстанавливаться. Сегодня украинцы пьют не меньше, но выбирают более тщательно, ориентируясь на премиальные продукты и необычные вкусовые решения.

На выбор влияют и экономические факторы. В 2025 году цены на алкоголь заметно выросли: пиво подорожало на 11,3%, вино — на 7,8%, тогда как водка выросла лишь на 2,2%, оставаясь относительно доступной. Поэтому современный потребитель готов покупать меньше, но отдавать предпочтение качеству.

Бренды постепенно подстраиваются под новые ожидания. В тренде дегустации, премиальные и вкусовые вариации водки, которые позволяют напитку конкурировать с вином и виски, сохраняя при этом традиционный статус.

Сегодня для украинцев важно не только "что пить", но и "как пить": наслаждаться вкусом, открывать новые ароматы и историю бренда. Молодое поколение все чаще выбирает легкие напитки — вино, крафтовое пиво, виски как атрибут статуса. В то же время водка остается символом традиции, но уже в новом, премиальном формате.

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.