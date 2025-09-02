Програму "Пакунок школяра" буде розширено: що українці зможуть купити додатково

В Україні розширюють державну програму "Пакунок школяра". Тепер вона охоплюватиме не лише канцтовари, одяг і взуття для дітей, а й книжки.

Нововведення планують впровадити вже в найближчі три тижні. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Міністр зазначив, що українські родини активно користуються програмою. Заяви переважно подають онлайн — через застосунок "Дія". Від початку навчального сезону, станом на 2 вересня, уже майже 128 тисяч родин подали заявки, з яких 122 тисячі скористалися саме "Дією".

Фінансова допомога вже сягнула 86 тисяч сімей. На ці цілі спрямували 430 млн гривень, що становить 35% коштів, закладених до держбюджету. Ще майже 18 тисяч сімей отримають виплати найближчим часом.

Водночас зафіксовано понад 3 тисячі відмов. Як уточнив Улютін, найчастіше причина пов'язана з некоректними даними в системі або зміною навчального закладу дитиною. Однак батьки можуть повторно подати заяву після оновлення інформації. Для цього достатньо почекати два дні.

Нагадаємо, перший віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 14 серпня повідомляв, що в Україні запрацювала "Дія. Картка", на які можна отримувати всі державні виплати.

Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова 9 серпня розповідала, хто з батьків отримає додаткові гроші на дітей у 2026 році. Зокрема, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про грошові ваучери на оплату дитсадків для мам, які працюють.