Программа "Пакунок школяра" будет расширена: что украинцы смогут купить дополнительно

В Украине расширяют государственную программу "Пакунок школяра". Теперь она будет охватывать не только канцтовары, одежду и обувь для детей, но и книги.

Нововведение планируют внедрить уже в ближайшие три недели. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Министр отметил, что украинские семьи активно пользуются программой. Заявления преимущественно подают онлайн — через приложение "Дія". С начала учебного сезона, по состоянию на 2 сентября, уже почти 128 тысяч семей подали заявки, из которых 122 тысячи воспользовались именно "Дією".

Финансовая помощь уже достигла 86 тысяч семей. На эти цели направили 430 млн гривен, что составляет 35% средств, заложенных в госбюджет. Еще около 18 тысяч семей получат выплаты в ближайшее время.

При этом зафиксировано более 3 тысяч отказов. Как уточнил Улютин, чаще всего причина связана с некорректными данными в системе или сменой учебного заведения ребенком. Однако родители могут повторно подать заявление после обновления информации. Для этого достаточно подождать два дня.

Напомним, первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров 14 августа сообщал, что в Украине заработала "Дія. Картка", на которые можно получать все государственные выплаты.

Заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова 9 августа рассказывала, кто из родителей получит дополнительные деньги на детей в 2026 году. В частности, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о денежных ваучерах на оплату детсадов для работающих мам.