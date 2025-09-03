Обсяг вантажоперевезень компанії "Російські залізниці" продовжує знижуватися, що позначається на стані відразу декількох ключових галузей економіки Росії.

Related video

У серпні 2025 року мережею "РЖД" було перевезено 92,2 млн тонн вантажів, що на 5,4% менше, ніж за той самий місяць минулого року. За перші вісім місяців поточного року загальний обсяг перевезень склав 738,8 млн тонн, показавши падіння на 7,1% порівняно з 2024-м. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Найбільший спад зафіксовано в будівельному секторі: перевезення будматеріалів знизилися на 15%. Істотно зменшилися обсяги транспортування чорних металів (-17,3%) і кам'яного вугілля (-3,6%). Відвантаження нафти скоротилося на 4,9%, що пов'язано з ремонтами на нафтопереробних заводах.

Особливо помітним стало падіння зернових вантажів — майже на 30,7%. Експерти пов'язують це з неврожаєм і обмеженнями на експорт.

Зниження обсягів перевезень у "РЖД" аналітики розглядають як індикатор уповільнення економічної активності в Росії. Удар прийшовся по будівництву, металургії та агропромисловості, що відображає скорочення внутрішнього попиту і посилює ознаки стагнації.

Раніше Фокус писав про те, що президент США Дональд Трамп посварився з індійським прем'єром. Зокрема, Нарендру Моді дратували заяви Трампа про те, що нібито саме він зміг врегулювати нещодавній конфлікт між Індією і Пакистаном.

Також стало відомо, що РФ продовжить постачати нафту в Індію завдяки "особливому механізму". До речі, глава РФ Путін теж приїхав до Китаю на саміт ШОС.