Объем грузоперевозок компании "Российские железные дороги" продолжает снижаться, что отражается на состоянии сразу нескольких ключевых отраслей экономики России.

В августе 2025 года по сети "РЖД" было перевезено 92,2 млн тонн грузов, что на 5,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. За первые восемь месяцев текущего года общий объем перевозок составил 738,8 млн тонн, показав падение на 7,1% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Наибольший спад зафиксирован в строительном секторе: перевозки стройматериалов снизились на 15%. Существенно уменьшились объемы транспортировки черных металлов (–17,3%) и каменного угля (–3,6%). Отгрузка нефти сократилась на 4,9%, что связано с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.

Особенно заметным стало падение зерновых грузов – почти на 30,7%. Эксперты связывают это с неурожаем и ограничениями на экспорт.

Снижение объемов перевозок в "РЖД" аналитики рассматривают как индикатор замедления экономической активности в России. Удар пришелся по строительству, металлургии и агропромышленности, что отражает сокращение внутреннего спроса и усиливает признаки стагнации.

