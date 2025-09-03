Поддержите нас UA
Экономика РФ пошла на спад: перевозки российской железной дороги просели до минимума

Перевозки российской железной дороги просели до минимума

Объем грузоперевозок компании "Российские железные дороги" продолжает снижаться, что отражается на состоянии сразу нескольких ключевых отраслей экономики России.

В августе 2025 года по сети "РЖД" было перевезено 92,2 млн тонн грузов, что на 5,4% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. За первые восемь месяцев текущего года общий объем перевозок составил 738,8 млн тонн, показав падение на 7,1% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Наибольший спад зафиксирован в строительном секторе: перевозки стройматериалов снизились на 15%. Существенно уменьшились объемы транспортировки черных металлов (–17,3%) и каменного угля (–3,6%). Отгрузка нефти сократилась на 4,9%, что связано с ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах.

Особенно заметным стало падение зерновых грузов – почти на 30,7%. Эксперты связывают это с неурожаем и ограничениями на экспорт.

Снижение объемов перевозок в "РЖД" аналитики рассматривают как индикатор замедления экономической активности в России. Удар пришелся по строительству, металлургии и агропромышленности, что отражает сокращение внутреннего спроса и усиливает признаки стагнации.

