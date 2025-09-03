Можливі штрафи: що мають зробити українські ФОПи у вересні

Вересень в Україні несе важливі податкові зобов'язання для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Своєчасне виконання цих вимог допоможе уникнути штрафів і проблем з податковими органами.

До 15 вересня підприємці мають подати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування. Це актуально для тих, хто планує перейти із загальної системи на спрощену або змінити групу єдиного податку. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня 2025 року, тому важливо подати документи вчасно. Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович.

ФОП першої та другої груп зобов'язані сплатити єдиний податок за вересень — 302,80 грн для першої групи і 1 600 грн для другої. Військовий збір за вересень становить 800 грн для обох груп. Особливі умови діють для підприємців, які є військовослужбовцями або зареєстровані на територіях ведення бойових дій — для них сплата цих податків є добровільною.

До 20 вересня ФОП з найманими працівниками мають подати податковий розрахунок з додатком 1 з ЄСВ та додаток 4ДФ за серпень. Підприємці, які здійснюють виплати фізичним особам, також зобов'язані здати відповідні звіти.

З 1 серпня 2025 року в Україні завершився пільговий період щодо використання касових апаратів (РРО/ПРРО) для підприємців-"спрощенців". Тепер порушення правил проведення розрахункових операцій загрожують штрафами: за перше порушення — 100% від суми продажу, за кожне наступне — 150%.

Найчастіше ФОП стикаються з порушеннями при проведенні розрахунків без зареєстрованого РРО/ПРРО, неправильному зазначенні суми в чеку, відсутності обов'язкових реквізитів оплати або невидачі чека покупцеві. Систематичні порушення можуть серйозно вплинути на бізнес, тому експерти радять суворо дотримуватися вимог законодавства.

