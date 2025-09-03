Возможны штрафы: что должны сделать украинские ФЛП в сентябре

Сентябрь в Украине несет важные налоговые обязательства для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Своевременное выполнение этих требований поможет избежать штрафов и проблем с налоговыми органами.

Related video

До 15 сентября предприниматели должны подать заявление на применение упрощенной системы налогообложения. Это актуально для тех, кто планирует перейти с общей системы на упрощенную или сменить группу единого налога. Изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года, поэтому важно подать документы вовремя. Об этом сообщил налоговый консультант Михаил Смокович.

ФЛП первой и второй групп обязаны уплатить единый налог за сентябрь – 302,80 грн для первой группы и 1 600 грн для второй. Военный сбор за сентябрь составляет 800 грн для обеих групп. Особые условия действуют для предпринимателей, которые являются военнослужащими или зарегистрированы на территориях ведения боевых действий – для них уплата этих налогов является добровольной.

До 20 сентября ФЛП с наемными работниками должны подать налоговый расчет с приложением 1 по ЕСВ и приложение 4ДФ за август. Предприниматели, осуществляющие выплаты физическим лицам, также обязаны сдать соответствующие отчеты.

С 1 августа 2025 года в Украине завершился льготный период по использованию кассовых аппаратов (РРО/ПРРО) для предпринимателей-"упрощенцев". Теперь нарушения правил проведения расчетных операций грозят штрафами: за первое нарушение – 100% от суммы продажи, за каждое последующее – 150%.

Чаще всего ФЛП сталкиваются с нарушениями при проведении расчетов без зарегистрированного РРО/ПРРО, неправильном указании суммы в чеке, отсутствии обязательных реквизитов оплаты или невыдаче чека покупателю. Систематические нарушения могут серьезно повлиять на бизнес, поэтому эксперты советуют строго соблюдать требования законодательства.

Напомним, что взыскание алиментов с безработного или с физического лица-предпринимателя, находящегося на общей системе налогообложения, имеет особенности. Детали об алиментах в 2025 году, их уплате и штрафах для должников выяснил Фокус.

Ранее Фокус писал, что в Семейном кодексе Украины указано, что родители должны оказывать финансовую поддержку своим детям до момента, когда им исполнится 18 лет. Если родители разводятся, тогда один из них (как правило тот, с которым ребенок не живет), должен выплачивать ему алименты. Между тем в прошлом году размер алиментов изменился, поскольку повысился прожиточный минимум.