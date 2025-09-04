Понад 26 млрд гривень за пів року: українці активно користуються мікропозиками, — Оpendatabot

В Україні продовжує зростати попит на мікропозики, хоча кількість компаній, що їх надають, скорочується. За даними аналітичного проєкту Оpendatabot, загалом українці заборгували МФО понад 24 млрд гривень.

У другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів. Про це повідомляє портал Оpendatabot.

Це стільки ж, як і в попередньому кварталі, проте середня сума позики зросла на 9% — до 6 029 грн. Водночас у річному вимірі показник майже не змінився.

Кількість виданих кредитів

Загалом за перше півріччя цього року було укладено 4,39 млн договорів із мікрофінансовими організаціями, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2024-го. У середньому українці беруть приблизно 730 тисяч позик щомісяця. Загальний обсяг виданих мікропозик за шість місяців становив 26,44 млрд грн.

Цікаво, що за постійного попиту на кредити громадяни стали дисциплінованіше їх повертати. Якщо в першому кварталі борг за мікропозиками зріс на 3,38 млрд грн, то в другому — лише на 0,94 млрд. Наразі загальна заборгованість перед МФО становить 24,29 млрд грн.

Борги за кредитами

Незважаючи на це, кількість установ, що працюють на ринку, помітно зменшується. На початок липня 2025 року в Україні діяли 303 компанії з ліцензією на надання мікропозик — на чверть менше, ніж торік. Загалом від початку повномасштабної війни їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі.

Нагадаємо, що найбільші МФО під час війни здебільшого зберегли позиції і в сукупності навіть збільшили частку на ринку, про що Фокус детально пише в огляді "Тисяча відсотків річних. Де і хто ще видає українцям швидкі кредити "під 0%".

Раніше Фокус розповідав, чому НБУ під час війни призупиняє ліцензії МФО.