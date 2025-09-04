Более 26 млрд гривен за полгода: украинцы активно пользуются микрозаймами, — Оpendatabot

В Украине продолжает расти спрос на микрозаймы, хотя количество предоставляемых их компаний сокращается. По данным аналитического проекта Оpendatabot, всего украинцы задолжали МФО более 24 млрд гривен.

Во втором квартале 2025 года украинцы оформили 2,18 млн микрокредитов. Об этом сообщает портал Оpendatabot.

Это столько же, как и в предыдущем квартале, однако средняя сумма ссуды выросла на 9% — до 6 029 грн. В то же время в годовом измерении показатель почти не изменился.

Количество выданных кредитов

Всего за первое полугодие этого года было заключено 4,39 млн договоров с микрофинансовыми организациями, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В среднем украинцы берут около 730 тысяч ссуд ежемесячно. Общий объем выданных микроссуд за шесть месяцев составил 26,44 млрд грн.

Интересно, что при постоянном спросе на кредиты граждане стали дисциплинированнее их возвращать. Если в первом квартале долг по микрозаймам вырос на 3,38 млрд грн, то во втором — всего на 0,94 млрд. В настоящее время общая задолженность перед МФО составляет 24,29 млрд грн.

Долги по кредитам

Несмотря на это, количество работающих на рынке учреждений заметно уменьшается. На начало июля 2025 года в Украине действовали 303 компании с лицензией на предоставление микрозаймов — на четверть меньше, чем в прошлом. В целом с начала полномасштабной войны их количество сократилось более чем вдвое.

Напомним, что крупнейшие МФО во время войны в основном сохранили позиции и в совокупности даже увеличили долю на рынке, о чем Фокус детально пишет в обзоре "Тысяча процентов годовых. Где и кто еще выдает украинцам быстрые кредиты "под 0%".

Ранее Фокус рассказывал, почему НБУ во время войны приостанавливает лицензии МФО.