Інфляція сповільнюється: НБУ заявив, що ціни на продукти почали зростати повільніше
Національний банк України повідомив про уповільнення інфляції завдяки новому врожаю. За даними регулятора, продукти харчування почали дорожчати повільніше, що вплинуло на загальний рівень цін у країні.
У липні інфляція в Україні знизилася до 14,1% у річному вираженні. За попередніми оцінками, у серпні цей показник утримався приблизно на рівні 14%. Офіційні дані Держстату буде опубліковано 9 вересня. Про це повідомляється в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ.
Основним чинником уповільнення інфляції в Нацбанку назвали більшу пропозицію сільськогосподарської продукції нового врожаю. Завдяки цьому здешевшали як сирі, так і перероблені продукти харчування. Зокрема, у липні зростання цін на продукти харчування сповільнилося: сирі продукти подорожчали на 28% рік до року, оброблені — на 18%. Найповільніше зростали ціни на овочі, борошно та крупи.
Однак не всі категорії показали позитивну динаміку. Подорожчання м'яса, навпаки, прискорилося через зростання собівартості та скорочення поголів'я тварин. Також підвищилися ціни на фрукти — яблука, кісточкові та ягоди — їхня пропозиція була обмеженою після весняних заморозків.
НБУ також відзначив прискорення адміністративної інфляції, яка в липні сягнула 11% рік до року. Це пов'язано насамперед зі зростанням вартості тютюнових виробів, включно з імпортними, що пояснюється ослабленням гривні до євро в минулі періоди.
Крім того, в липні прискорилося подорожчання пального, досягнувши 6,7% рік до року. Причина та сама — девальвація гривні. Однак уже в серпні, за оцінками регулятора, темпи зростання цін на пальне почали знижуватися.
