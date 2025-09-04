Инфляция замедляется: НБУ заявил, что цены на продукты начали расти медленнее

Национальный банк Украины сообщил о замедлении инфляции благодаря новому урожаю. По данным регулятора, продукты питания начали дорожать медленнее, что повлияло на общий уровень цен в стране.

Related video

В июле инфляция в Украине снизилась до 14,1% в годовом выражении. По предварительным оценкам, в августе этот показатель удержался примерно на уровне 14%. Официальные данные Госстата будут опубликованы 9 сентября. Об сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Основным фактором замедления инфляции в Нацбанке назвали большее предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая. Благодаря этому удешевели как сырые, так и переработанные продукты питания. В частности, в июле рост цен на продукты питания замедлился: сырые продукты подорожали на 28% год к году, обработанные — на 18%. Медленнее всего росли цены на овощи, муку и крупы.

Инфляция в Украине

Однако не все категории показали положительную динамику. Подорожание мяса, наоборот, ускорилось из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных. Также повысились цены на фрукты — яблоки, косточковые и ягоды — их предложение было ограниченным после весенних заморозков.

НБУ также отметил ускорение административной инфляции, которая в июле достигла 11% год к году. Это связано прежде всего с ростом стоимости табачных изделий, включая импортные, что объясняется ослаблением гривны к евро в прошлые периоды.

Как меняются цены в Украине

Кроме того, в июле ускорилось подорожание топлива, достигнув 6,7% год к году. Причина та же — девальвация гривны. Однако уже в августе, по оценкам регулятора, темпы роста цен на горючее начали снижаться.

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.