Фермери скаржаться на масовий дефіцит урожаю: як змінилися ціни на основні овочі та фрукти

В Україні розпочався збір урожаю 2025 року. На аграрних ринках країни спостерігаються суттєві коливання цін: частина овочів і фруктів дорожчає через обмежену пропозицію, тоді як інші позиції демонструють зниження вартості у зв'язку зі збільшенням виробництва.

На тлі скорочення пропозиції білоголової капусти і лохини їхні ціни істотно зросли, тоді як картопля і томати, навпаки, подешевшали завдяки високому врожаю. Фокус вивчив ринок і оцінив, які культури залишаються дефіцитними, а які — більш доступними для споживачів.

Урожай картоплі 2025 — якими будуть ціни

Незважаючи на складні кліматичні умови, в Україні цього року помітно зросло виробництво картоплі. У деяких господарствах урожай збільшився майже вдвічі, що вселяє надію на більш доступні ціни на початку сезону. Про це в коментарі порталу Аgronews розповів Андрій Марущак, комерційний директор компанії "Ван Дайк Технікс", що спеціалізується на професійних рішеннях для зберігання овочів і переробки ягід, фруктів та овочів.

"Ціни на картоплю будуть відносно низькими. Згідно з даними Української Асоціації картоплярів, виробництво в окремих господарствах зросло на 100 відсотків. Однак колишніх цін у 5 гривень за кілограм уже не буде. На початку сезону, у жовтні, картоплю можна буде купити приблизно за 10 гривень за кілограм", — зазначив експерт.

Марущак також поділився прогнозом щодо вартості інших овочів "борщового набору". Він зазначив, що зокрема капуста в минулому сезоні подорожчала стрімко, а як зміняться ціни цього року — стане зрозуміло найближчими місяцями.

Які сорти виросли найкраще

Сезон збирання врожаю в Україні в самому розпалі, і городники вже діляться першими враженнями про те, які сорти овочів показали себе найкраще. Особливу увагу традиційно привертає картопля, яка цьогоріч тішить результатами експертів і любителів.

Так, на YouTube-каналі "Тепличні справи" експерт розповів, які сорти картоплі 2025 року дали найбільший урожай. Для посадки він вибрав чотири сорти, що належать до найкращих і навіть елітних: ранню "Рів'єру", "Королеву Анну", червоний "Белла Росса" і середньопізню "Гранаду".

Кожного сорту фахівець висадив по 20 кілограмів, деякі — раніше, деякі — пізніше. Ранню "Рів'єру" підкопували протягом літа, а пізні сорти залишили до повної зрілості. Усі посадки були проведені навесні, без додавання добрив і додаткового догляду: полив не використовувався, а умови для росту забезпечувала тільки погода і ґрунт. Єдине втручання — двічі рослини обробили від колорадського жука.

Найкращі показники показав сорт "Королева Анна". Великі картоплини тут переважають, а зіпсованих овочів небагато. Дрібна картопля, яка зазвичай іде на корм тваринам, зустрічається рідко.

На другому місці — сорт "Рів'єра". Урожай цієї картоплі трохи гірший за кількістю і якістю: трапляється дрібна картопля і окремі бульби із сухогнилью. Проте городники відзначають її відмінні смакові якості. Червоний сорт "Белла Роса" дає великі бульби, майже без дрібних екземплярів, але частина врожаю постраждала від личинок травневого жука. Загалом, урожай вийшов непоганим, але невеликий. Замикає рейтинг сорт "Гренада". Його вродило мало, багато дрібних картоплин і помітне ураження сухогниллю, що знижує загальну оцінку врожаю.

Українські компанії отримали гарний урожай чіпсової картоплі

В українському фермерському господарстві "Ельдорадо" триває збирання картоплі, а агрономи підбивають попередні підсумки сезону.

За словами головного агронома Василя Шкари, весняні холоди та літня спека серйозно вплинули на розвиток культур. Якщо на дослідних ділянках торік з кожного куща збирали по 20-50 картоплин, то цьогоріч врожайність знизилася на 30-40% через стрес у фазі цвітіння і подальшого формування бульб.

"Ми активно поливали, підживлювали та захищали рослини, але за температури 35-37 °C картопля зазнавала серйозного напруження. Проте показник урожайності виявився позитивним: у липні почали копати з результатом понад 50 т/га", — зазначив Василь Шкара.

Урожайність цибулі впала вчетверо

В Україні помітно скоротилася врожайність цибулі через війну і зміщення виробництва в центральні та західні регіони. Кандидатка економічних наук, старша наукова співробітниця Інституту овочівництва і картоплярства НААН Вікторія Рудь розповіла, що фермери цих областей зараз збирають учетверо менше врожаю, ніж до війни їхні колеги на тимчасово окупованих територіях.

До вторгнення близько 60% української цибулі вирощували південні області — Запорізька, Херсонська, Миколаївська та Одеська — з урожайністю 60-80 т/га. Після окупації цих територій виробництво змістилося до центральних і західних регіонів, де місцеві фермери через брак досвіду отримують лише близько 20 т/га.

Незважаючи на це, посівні площі ріпчастої цибулі у 2024 році залишилися на рівні попереднього року — близько 53,8 тис. га. Однак валовий збір знизився на 20-25% через кліматичні зміни, дефіцит вологи та спалахи хвороб.

Вікторія Рудь зазначає, що окупація південних областей спричинила дефіцит продукції у 2022 році — тоді було втрачено 21% загального обсягу довоєнного виробництва. Проте вже 2023 року західні та центральні регіони зуміли переорієнтувати виробництво та збільшити врожайність на 9,8% порівняно з попереднім роком.

Урожай помідорів залишається стабільним

В Україні 2025 року виробництво томатів на переробку очікується на рівні 550 тис. тонн — показники, порівнянні з торішніми, повідомили у Всесвітній раді з переробки томатів (WPTC).

За словами експертів організації, посіви томатів було проведено за графіком або з незначними затримками. Загальна площа посадок зараз достатня для забезпечення прогнозованого обсягу переробки.

У WPTC уточнили, що нічні заморозки у квітні-травні частково пошкодили ранні рослини, і частина насаджень була втрачена, проте більшість культур успішно відновилася. Дощі в травні спричинили невеликі затримки з пересадкою, але загалом не вплинули на сезон. Погода в червні була типовою для цього періоду, і розвиток томатів відбувається в нормальному режимі.

Ціни на томати все одно зростають

Незважаючи на стабільний урожай, помідори все одно помітно подорожчали, зазначає портал Аgronews.

У супермаркетах червоні помідори тепер продаються за ціною від 56,70 до 85,70 гривень за кілограм, середня вартість склала 69,13 гривень. Рожеві помідори виявилися трохи доступнішими — їх можна придбати за 57,10-67,50 гривень, середня ціна — 59,75 гривень за кілограм.

Найдорожчими залишаються вершки: середня вартість цих плодів сягнула 61,06 гривень за кілограм за розкиду цін від 56,70 до 67,50 гривень.

Для порівняння, у серпні 2025 року ціни були вищими: червоні помідори коштували 89,15 гривень, рожеві — 69,09 гривень, а вершки — 74,82 гривні за кілограм. Таким чином, поточні показники демонструють не тільки сезонні коливання, а й помітний вплив ринкової динаміки на споживчі ціни.

Урожай капусти зменшився

З початку поточного тижня в Україні почали підвищуватися ціни на білокачанну капусту, повідомляють аналітики проекту EastFruit. На сьогоднішній день український ринок капусти переживає період міжсезоння, коли реалізація даної продукції середніх сортів вже практично завершилася, а продажі пізніх сортів розпочали тільки поодинокі господарства. Таким чином, обмежена пропозиція в умовах активної торгівлі стимулює зростання цін у даному сегменті.

Зокрема, вже сьогодні фермери основних регіонів виробництва пропонують білокачанну капусту до продажу по 7-16 грн/кг ($0,17-0,39/кг), залежно від якості та обсягів пропонованих партій продукції, що в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За словами виробників, таке різке подорожчання зумовлене одразу кількома факторами. Насамперед це пов'язано зі значним скороченням пропозиції цієї продукції на ринку, оскільки багато господарств уже завершили сезон реалізації середніх сортів, а збір урожаю пізнішої капусти поки що розпочали поодинокі господарства. Водночас попит у цьому сегменті дуже високий, що також провокує зростання цін.

Додамо, що зараз білокачанна капуста в Україні пропонується в середньому на 36% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку не виключають, що на початку наступного тижня ціни на цю продукцію можуть зрости ще більше. Однак уже за тиждень вони прогнозують істотний ціновий спад, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів.

Урожай зерна значно знизився

В Україні 2025 року врожайність зернових культур значно знизилася порівняно з минулим роком, повідомляє портал "Зерно". Зниження пов'язане з пізнім початком жнив і несприятливими погодними умовами, які сповільнили збирання врожаю.

Урожайність зерна в Україні

У серпні аграрії встигли зібрати 27,25 млн тонн зерна з 6,7 млн га, що становить близько 60% посівів. Лідером за обсягами залишається пшениця: з 4,87 млн га зібрано понад 21 млн тонн. Однак середня врожайність помітно поступається минулорічній.

За словами голови аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлани Литвин, поточна врожайність на 19% нижча за торішню та на 13% нижча за середній показник останніх п'яти років. В. о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук Ігор Гриник підтверджує ці дані: 2025 року озимої пшениці буде зібрано на 7,8% менше, а ячменю — на 7,1% менше, ніж 2024 року. Середня врожайність озимої пшениці знизилася з 4,3-4,5 тонн з га до 3,1 тонни з га, озимого ячменю — з близько 4 тонн до 3,3 тонни з га.

Ціни на хліб зростуть

Протягом року в Україні ціни на хліб можуть зрости до 25%. Про це заявив колишній голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Іван Томич у коментарі орталу Аgronews.

За його словами, основним чинником подорожчання хліба стане зниження врожайності зернових. Згідно з прогнозами, цього року врожай зернових становитиме близько 52-54 мільйонів тонн, тоді як 2024 року врожай був кращим і показники були вищими.

Причиною зниження врожайності є несприятливі погодні умови, війна, ризики для аграріїв на передовій тощо. Також на вартість вплинуть ще кілька факторів, а саме зростання витрат на паливо, на добрива, на логістику. Тож, як прогнозує Іван Томич, цього сезону ціна на пшеницю становитиме 5800-6300 гривень за тонну.

Керівник компанії "КиївХліб" Юрій Дученко також прогнозує подорожчання. Підприємець зазначає, що ціна на хлібобулочні вироби до кінця року може зрости на 15-20%. За його словами, вже зараз багато виробників працюють, але майже не отримують прибутку. А частина підприємців зазнала збитків.

Урожай фруктів

У 2025 році Харківська фруктова компанія зіткнулася з серйозними втратами врожаю яблук. За словами керівника підприємства Сергія Лебедєва, через сильні весняні морози вдалося зібрати лише 30-40% від запланованого обсягу, повідомляє agronews.ua.

"За останні десять років ми жодного разу не стикалися з такими масштабними проблемами. Минулого року морози повністю знищили наш урожай, а цього року більше половини яблук пропало. З урахуванням кліматичних змін необхідно шукати нові підходи в садівництві", — зазначив Лебедєв.

До початку російської окупації компанія активно розвивалася: на площі майже 60 гектарів ріс інтенсивний яблуневий сад, працювало сучасне сховище на 2 тисячі тонн яблук, а також цех із виробництва соку. На підприємстві працювали близько сотні співробітників.

Ціни на яблука падають

В Україні продовжують знижуватися ціни на яблука. Причиною стали низький попит і зростання пропозиції фруктів осінніх сортів, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на зараз якісні яблука продаються по 30-40 грн/кг ($0,72-0,97/кг). Це приблизно на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

Основна частина продукції, яка надходить на ринок, — це осінні сорти, які не придатні для тривалого зберігання. Тому садівники намагаються швидко реалізувати врожай, знижуючи відпускні ціни.

Урожай ягід

Зростання цін на лохину в Україні відзначається і цього тижня, повідомляють аналітики проекту EastFruit. Основна причина підвищувальної цінової динаміки — скорочення пропозиції лохини в умовах активного попиту. Багато виробників повідомляли про те, що завершили сезон реалізації ранніх і середніх сортів цієї ягоди.

Водночас садівники, які зараз реалізують лохину пізніх сортів, отримали можливість знову підвищити ціни на свою продукцію. У результаті цих цінових коригувань лохина на українському ринку пропонується до продажу по 170-240 грн/кг ($4,12-5,82/кг), що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше.

Як результат, уже сьогодні лохина в Україні обходиться покупцям у середньому на 53% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку впевнені, що ціни на цю ягоду і далі зростатимуть.

Імпорт овочів в Україну стрімко зростає

Оскільки в Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, але відносно невелике їх виробництво, нашій країні доводиться імпортувати недостатню кількість овочів з-за кордону.

Про це в інтерв'ю Центру економічної стратегії повідомив Тарас Баштанник, президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА), пише EastFruit.

"Україна — нетто-імпортер овочів, не експортер, тому що в Україні високе споживання овочів і відносно невелике виробництво, тому Україна об'єктивно споживає все, що виростила сама", — зазначив Баштанник.

"Ті позиції, які поточного року не вродили, вона ще дотягує, доімпортує: цибуля, картопля. Я говорив про всі овочі відкритого ґрунту", — додав він.

Взимку свіжі овочі в Україну доводиться завозити, в той час собівартість овочів в Україні більша, ніж імпортних, каже він.

"У нас собівартість дуже висока через клімат і вартість енергоносіїв", — додав Баштанник.

Україна рекордно скорочує експорт овочів

Експорт українських огірків порівняно з довоєнним періодом знизився до мінімуму. Таким спостереженням у своїй статті для журналу "Плантатор" поділилася експерт плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенія Гусєва, пише AgroTimes. За її словами, основними ринками збуту української продукції є Естонія, Польща та Молдова.

Крім того, українські виробники зараз імпортують рекордно низькі обсяги огірків і томатів. Через це впало і виробництво цих фруктів.

Важливо зазначити, що 2024 року Україна експортувала 48,9 млн тонн агропродукції на загальну суму 10,5 млрд дол.

