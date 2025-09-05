Фермеры жалуются на массовый дефицит урожая: как изменились цены на основные овощи и фрукты

В Украине начался сбор урожая 2025 года. На аграрных рынках страны наблюдаются существенные колебания цен: часть овощей и фруктов дорожает из-за ограниченного предложения, тогда как другие позиции демонстрируют снижение стоимости в связи с увеличением производства.

Related video

На фоне сокращения предложения белокочанной капусты и голубики их цены существенно выросли, в то время как картофель и томаты, напротив, подешевели благодаря высокому урожаю. Фокус изучил рынок и оценил, какие культуры остаются дефицитными, а какие — более доступными для потребителей.

Урожай картошки 2025 — какими будут цены

Несмотря на сложные климатические условия, в Украине в этом году заметно выросло производство картофеля. В некоторых хозяйствах урожай увеличился почти вдвое, что вселяет надежду на более доступные цены в начале сезона. Об этом в комментарии порталу Аgronews рассказал Андрей Марущак, коммерческий директор компании "Ван Дайк Техникс", специализирующейся на профессиональных решениях для хранения овощей и переработки ягод, фруктов и овощей.

"Цены на картофель будут относительно низкими. Согласно данным Украинской Ассоциации картофелеводов, производство в отдельных хозяйствах выросло на 100 процентов. Однако прежних цен в 5 гривен за килограмм уже не будет. В начале сезона, в октябре, картофель можно будет купить примерно за 10 гривен за килограмм", — отметил эксперт.

Марущак также поделился прогнозом по стоимости других овощей "борщевого набора". Он отметил, что в частности капуста в прошлом сезоне подорожала стремительно, а как изменятся цены в этом году — станет ясно в ближайшие месяцы.

Какие сорта выросли лучше всего

Сезон уборки урожая в Украине в самом разгаре, и огородники уже делятся первыми впечатлениями о том, какие сорта овощей показали себя лучше всего. Особое внимание традиционно привлекает картофель, который в этом году радует результатами экспертов и любителей.

Так, на YouTube-канале "Тепличные дела" эксперт рассказал, какие сорта картофеля в 2025 году дали наибольший урожай. Для посадки он выбрал четыре сорта, относящиеся к лучшим и даже элитным: раннюю "Ривьеру", "Королеву Анну", красный "Белла Росса" и среднепозднюю "Гранаду".

Каждого сорта специалист высадил по 20 килограммов, некоторые — раньше, некоторые — позже. Раннюю "Ривьеру" подкапывали в течение лета, а поздние сорта оставили до полной зрелости. Все посадки были произведены весной, без добавления удобрений и дополнительного ухода: полив не использовался, а условия для роста обеспечивала только погода и почва. Единственное вмешательство — дважды растения обработали от колорадского жука.

Наилучшие показатели показал сорт "Королева Анна". Крупные картофелины здесь преобладают, а испорченных овощей немного. Мелкий картофель, который обычно идет на корм животным, встречается редко.

На втором месте — сорт "Ривьера". Урожай этого картофеля немного хуже по количеству и качеству: встречается мелкий картофель и отдельные клубни с сухогнилью. Тем не менее, огородники отмечают его отличные вкусовые качества. Красный сорт "Белла Роса" дает крупные клубни, почти без мелких экземпляров, но часть урожая пострадала от личинок майского жука. В целом, урожай получился неплохим, но небольшой. Замыкает рейтинг сорт "Гренада". Его уродилось мало, много мелких картофелин и заметно поражение сухогнилью, что снижает общую оценку урожая.

Украинские компании получили хороший урожай чипсового картофеля

В украинском фермерском хозяйстве "Эльдорадо" продолжается уборка картофеля, а агрономы подводят предварительные итоги сезона.

По словам главного агронома Василия Шкары, весенние холода и летняя жара оказали серьезное влияние на развитие культур. Если на опытных участках в прошлом году с каждого куста собирали по 20–50 картофелин, то в этом году урожайность снизилась на 30–40% из-за стресса в фазе цветения и последующего формирования клубней.

"Мы активно поливали, подкармливали и защищали растения, но при температуре 35–37 °C картофель испытывал серьезное напряжение. Тем не менее показатель урожайности оказался положительным: в июле начали копать с результатом более 50 т/га", — отметил Василий Шкара.

Урожайность лука упала вчетверо

В Украине заметно сократилась урожайность лука из-за войны и смещения производства в центральные и западные регионы. Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института овощеводства и картофелеводства НААН Виктория Рудь рассказала, что фермеры этих областей сейчас собирают вчетверо меньше урожая, чем до войны их коллеги на временно оккупированных территориях.

До вторжения около 60% украинского лука выращивали южные области — Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская — с урожайностью 60–80 т/га. После оккупации этих территорий производство сместилось к центральным и западным регионам, где местные фермеры из-за недостатка опыта получают лишь около 20 т/га.

Несмотря на это, посевные площади репчатого лука в 2024 году остались на уровне предыдущего года — около 53,8 тыс. га. Однако валовой сбор снизился на 20–25% из-за климатических изменений, дефицита влаги и вспышек болезней.

Виктория Рудь отмечает, что оккупация южных областей вызвала дефицит продукции в 2022 году — тогда было потеряно 21% общего объема довоенного производства. Однако уже в 2023 году западные и центральные регионы сумели переориентировать производство и увеличить урожайность на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

Урожай помидоров остается стабильным

В Украине в 2025 году производство томатов на переработку ожидается на уровне 550 тыс. тонн — показатели, сопоставимые с прошлогодними, сообщили в Всемирном совете по переработке томатов (WPTC).

По словам экспертов организации, посевы томатов были проведены по графику или с незначительными задержками. Общая площадь посадок сейчас достаточна для обеспечения прогнозируемого объема переработки.

В WPTC уточнили, что ночные заморозки в апреле–мае частично повредили ранние растения, и часть насаждений была утрачена, однако большинство культур успешно восстановилось. Дожди в мае вызвали небольшие задержки с пересадкой, но в целом не повлияли на сезон. Погода в июне была типичной для этого периода, и развитие томатов происходит в нормальном режиме.

Цены на томаты все равно растут

Несмотря на стабильный урожай, помидоры все равно заметно подорожали, отмечает портал Аgronews.

В супермаркетах красные помидоры теперь продаются по цене от 56,70 до 85,70 гривен за килограмм, средняя стоимость составила 69,13 гривен. Розовые помидоры оказались чуть доступнее — их можно приобрести за 57,10–67,50 гривен, средняя цена — 59,75 гривен за килограмм.

Самыми дорогими остаются сливки: средняя стоимость этих плодов достигла 61,06 гривен за килограмм при разбросе цен от 56,70 до 67,50 гривен.

Для сравнения, в августе 2025 года цены были выше: красные помидоры стоили 89,15 гривен, розовые — 69,09 гривен, а сливки — 74,82 гривны за килограмм. Таким образом, текущие показатели демонстрируют не только сезонные колебания, но и заметное влияние рыночной динамики на потребительские цены.

Урожай капусты уменьшился

С начала текущей недели в Украине начали повышаться цены на белокочанную капусту, сообщают аналитики проекта EastFruit. На сегодняшний день украинский рынок капусты переживает период межсезонья, когда реализация данной продукции средних сортов уже практически завершилась, а продажи поздних сортов приступили только к единичным хозяйствам. Таким образом, ограниченное предложение в условиях активной торговли стимулирует рост цен в данном сегменте.

В частности, уже сегодня фермеры основных регионов производства предлагают белокочанную капусту к продаже по 7-16 грн/кг ($0,17-0,39/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 27% дороже, чем в конце прошлой недели.

По словам производителей, такое резкое удорожание обусловлено сразу несколькими факторами. В первую очередь, это связано со значительным сокращением предложения данной продукции на рынке, поскольку многие хозяйства уже завершили сезон реализации средних сортов, а сбор урожая более поздней капусты пока начали единичные хозяйства. В то же время спрос в этом сегменте очень высок, что также провоцирует рост цен.

Добавим, что сейчас белокочанная капуста в Украине предлагается в среднем на 36% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка не исключают, что в начале следующей недели цены на эту продукцию могут вырасти еще больше. Однако уже через неделю они прогнозируют существенный ценовой спад, когда на рынок начнет массово поступать капуста поздних сортов.

Урожай зерна значительно снизился

В Украине в 2025 году урожайность зерновых культур значительно снизилась по сравнению с прошлым годом, сообщает портал "Зерно". Снижение связано с поздним началом жатвы и неблагоприятными погодными условиями, которые замедлили сбор урожая.

Урожайность зерна в Украине

В августе аграрии успели собрать 27,25 млн тонн зерна с 6,7 млн га, что составляет около 60% посевов. Лидером по объемам остается пшеница: с 4,87 млн га собрано более 21 млн тонн. Однако средняя урожайность заметно уступает прошлогодней.

По словам главы аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Светланы Литвин, текущая урожайность на 19% ниже прошлогодней и на 13% ниже среднего показателя последних пяти лет. И. о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Игорь Гриник подтверждает эти данные: в 2025 году озимой пшеницы будет собрано на 7,8% меньше, а ячменя – на 7,1% меньше, чем в 2024 году. Средняя урожайность озимой пшеницы снизилась с 4,3–4,5 тонн с га до 3,1 тонны с га, озимого ячменя – с около 4 тонн до 3,3 тонны с га.

Цены на хлеб выростут

В течение года в Украине цены на хлеб могут вырасти до 25%. Об этом заявил бывший председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич в комментарии орталу Аgronews.

По его словам, основным фактором удорожания хлеба станет снижение урожайности зерновых. Согласно прогнозам, в этом году урожай зерновых составит около 52-54 миллионов тонн, в то время как в 2024 году урожай был лучше и показатели были выше.

Причиной снижения урожайности являются неблагоприятные погодные условия, война, риски для аграриев на передовой и т. д. Также на стоимость повлияют еще несколько факторов, а именно рост затрат на топливо, на удобрения, на логистику. Поэтому, как прогнозирует Иван Томич, в этом сезоне цена на пшеницу составит 5800–6300 гривен за тонну.

Руководитель компании "КиевХлеб" Юрий Дученко также прогнозирует удорожание. Предприниматель отмечает, что цена на хлебобулочные изделия к концу года может вырасти на 15-20%. По его словам, уже сейчас многие производители работают, но почти не получают прибыли. А часть предпринимателей понесла убытки.

Урожай фруктов

В 2025 году Харьковская фруктовая компания столкнулась с серьезными потерями урожая яблок. По словам руководителя предприятия Сергея Лебедева, из-за сильных весенних морозов удалось собрать лишь 30–40% от запланированного объема, сообщает agronews.ua.

"За последние десять лет мы ни разу не сталкивались с такими масштабными проблемами. В прошлом году морозы полностью уничтожили наш урожай, а в этом более половины яблок пропало. С учетом климатических изменений необходимо искать новые подходы в садоводстве", – отметил Лебедев.

До начала российской оккупации компания активно развивалась: на площади почти 60 гектаров рос интенсивный яблоневый сад, работало современное хранилище на 2 тысячи тонн яблок, а также цех по производству сока. На предприятии трудились около сотни сотрудников.

Цены на яблоки падают

В Украине продолжают снижаться цены на яблоки. Причиной стали низкий спрос и рост предложения фруктов осенних сортов, сообщают аналитики проекта EastFruit.

По состоянию на сейчас качественные яблоки продаются по 30-40 грн/кг ($0,72-0,97/кг). Это примерно на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Основная часть продукции, которая поступает на рынок, — это осенние сорта, которые не пригодны для длительного хранения. Поэтому садоводы стараются быстро реализовать урожай, снижая отпускные цены.

Урожай ягод

Рост цен на голубику в Украине отмечается и на этой неделе, сообщают аналитики проекта EastFruit. Основная причина повышающей ценовой динамики – сокращение предложения голубики в условиях активного спроса. Многие производители сообщали о том, что завершили сезон реализации ранних и средних сортов данной ягоды.

В то же время садоводы, которые сейчас реализуют голубику поздних сортов, получили возможность снова повысить цены на свою продукцию. В результате этих ценовых корректировок голубика на украинском рынке предлагается к продаже по 170–240 грн/кг ($4,12-5,82/кг), что в среднем на 14% дороже, чем неделей ранее.

Как результат, уже сегодня голубика в Украине обходится покупателям в среднем на 53% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что цены на эту ягоду и дальше будут расти.

Импорт овощей в Украину стремительно растет

Поскольку в Украине постоянно наблюдается высокое потребление овощей, но относительно небольшое их производство, нашей стране приходится импортировать недостаточное количество овощей из-за рубежа.

Об этом в интервью Центру экономической стратегии сообщил Тарас Баштанник, президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), пишет EastFruit.

"Украина — нетто-импортер овощей, не экспортер, потому что в Украине высокое потребление овощей и относительно небольшое производство, поэтому Украина объективно потребляет все, что вырастила сама", — отметил Баштанник.

"Те позиции, которые в текущий год не уродили, она еще дотягивает, доимпортирует: лук, картофель. Я говорил обо всех овощах открытого грунта", — добавил он.

Зимой свежие овощи в Украину приходится завозить, в то время себестоимость овощей в Украине больше, чем импортных, говорит он.

"У нас себестоимость очень высокая из-за климата и стоимости энергоносителей", — добавил Баштанник.

Украина рекордно сокращает экспорт овощей

Экспорт украинских огурцов по сравнению с довоенным периодом снизился до минимума. Таким наблюдением в своей статье для журнала "Плантатор" поделилась эксперт плодоовощного рынка ИА "АПК-Информ" Ксения Гусева, пишет AgroTimes. По ее словам, основными рынками сбыта украинской продукции являются Эстония, Польша и Молдова.

Кроме того, украинские производители сейчас импортируют рекордно низкие объемы огурцов и томатов. Из-за этого упало и производство этих фруктов.

Важно отметить, что в 2024 году Украина экспортировала 48,9 млн тонн агропродукции на общую сумму 10,5 млрд долл.

Напомним, ранее Фокус писал, что блогер сравнил цены в супермаркетах Австралии и Украины. В Австралии за все придется отдать 1254 грн, а в Украине — 1172 грн. Разница в 82 грн или 2 американских доллара.

Украинка пожаловалась на плохую соль в супермаркетах. По словам Ирины Каленской, едва ли не весь ассортимент соли, представленный в наших магазинах — это импорт из Турции. Женщина утверждает, что качество продукции часто довольно сомнительное.