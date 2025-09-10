Українці тепер платитимуть 5% з продажу товарів і здачі квартир в оренду: що зміниться

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються оподаткування громадян, які заробляють через інтернет-продажі та оренду.

Перший законопроєкт передбачає зміни до Податкового кодексу та банківського законодавства. Згідно з ініціативою, цифрові платформи — як-от OLX або "Розетка" — будуть зобов'язані виявляти продавців, перевіряти їхні дані та передавати звіти про доходи користувачів до Державної податкової служби. Про це повідомив представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

До списку діяльності, що підлягає звітності, увійшли оренда житла, комерційних приміщень, паркувальних місць, оренда транспорту, продаж товарів і надання особистих послуг. Для таких операцій запроваджують спеціальний податковий режим: за дотримання певних умов громадяни зможуть платити податок за ставкою 5%, а функції податкового агента виконуватимуть оператори платформ.

Водночас для дрібних продавців передбачені послаблення. Якщо людина за рік здійснить не більше трьох продажів на суму до 2000 євро (приблизно 100 тисяч гривень), їй не знадобиться відкривати окремий підприємницький рахунок — достатньо буде користуватися особистим.

Зміни торкнуться і банків. Фінансові установи зобов'язані будуть за запитом податкової надавати інформацію про рух коштів на рахунках громадян, які використовують пільговий режим. Це має знизити ризик приховування доходів.

Другий законопроєкт вносить поправки до Цивільного кодексу. Він закріплює, що фізичні особи, які отримують дохід через цифрові платформи за новими податковими правилами, не зобов'язані реєструватися підприємцями. Це правило стосується як торгівлі, так і оренди нерухомості або транспортних засобів.

Обидва документи безпосередньо пов'язані з виконанням міжнародних зобов'язань України як кандидата в члени ЄС та учасника ОЕСР. Законопроєкти передбачають адаптацію директиви Ради ЄС 2021/514 і модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ. Впровадження цих норм дасть змогу Україні приєднатися до міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією та підвищити прозорість у сфері оподаткування.

