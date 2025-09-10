Украинцы теперь будут платить 5% с продажи товаров и сдачи квартир в аренду: что поменяется

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады два законопроекта, которые касаются налогообложения граждан, зарабатывающих через интернет-продажи и аренду.

Первый законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс и банковское законодательство. Согласно инициативе, цифровые платформы — такие как OLX или "Розетка" — будут обязаны выявлять продавцов, проверять их данные и передавать отчеты о доходах пользователей в Государственную налоговую службу. Об этом сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

В список деятельности, подлежащей отчетности, вошли аренда жилья, коммерческих помещений, парковочных мест, аренда транспорта, продажа товаров и предоставление личных услуг. Для таких операций вводится специальный налоговый режим: при соблюдении определенных условий граждане смогут платить налог по ставке 5%, а функции налогового агента будут выполнять операторы платформ.

При этом для мелких продавцов предусмотрены послабления. Если человек за год совершит не более трех продаж на сумму до 2000 евро (около 100 тысяч гривен), ему не понадобится открывать отдельный предпринимательский счет — достаточно будет пользоваться личным.

Изменения коснутся и банков. Финансовые учреждения обязаны будут по запросу налоговой предоставлять информацию о движении средств на счетах граждан, которые используют льготный режим. Это должно снизить риск сокрытия доходов.

Второй законопроект вносит поправки в Гражданский кодекс. Он закрепляет, что физические лица, получающие доход через цифровые платформы по новым налоговым правилам, не обязаны регистрироваться предпринимателями. Это правило касается как торговли, так и аренды недвижимости или транспортных средств.

Оба документа напрямую связаны с выполнением международных обязательств Украины как кандидата в члены ЕС и участника ОЭСР. Законопроекты предусматривают адаптацию директивы Совета ЕС 2021/514 и модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ. Внедрение этих норм позволит Украине присоединиться к международной системе автоматического обмена налоговой информацией и повысить прозрачность в сфере налогообложения.

