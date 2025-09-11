Хаос на ринку: чому Індія вимагає рекордних знижок на російську нафту

Індійські імпортери російської нафти почали вимагати від постачальників більш значних знижок, посилаючись на зростання торгових ризиків.

Покупці наполягають на зниженні ціни приблизно на 10 доларів за барель до вартості Brent, щоб угоди відповідали встановленій ціновій стелі. Для порівняння, ще у вересні розмір знижок становив лише 2-3 долари. Про це повідомляє Reuters.

Посилення вимог пов'язане з діями міжнародних банків, які посилили перевірки угод через розбіжності в політиці США і ЄС щодо російської нафти. Європейський Союз з 1 жовтня знизив стелю цін з 60 до 47,60 долара за барель, тоді як Вашингтон відмовився підтримувати це рішення. Водночас нафта Brent минулого тижня торгувалася по 67 доларів.

Російські продавці вважають нові запити індійців надмірними. За їхніми словами, частина жовтневих партій може бути переспрямована в Китай, що призведе до зниження обсягів для Індії. За прогнозами, у жовтні поставки скоротяться до 1,4 млн барелів на добу проти 1,5 млн у серпні та 1,6 млн у вересні. Остаточні дані залежатимуть від перебігу переговорів найближчими тижнями.

Навіть при розширенні знижки до 10 доларів ціна на російську нафту все одно залишиться вищою за нову стелю ЄС і Великої Британії. При цьому Єврокомісія має намір узгодити єдиний рівень цін з країнами G7, підкреслюючи, що обмеження зберігає значення, адже західні перевізники, як і раніше, беруть участь у транспортуванні.

Експерти зазначають, що розбіжності між США та ЄС посилюють плутанину на ринку і знижують ефективність санкцій. Росія ж активно задіює "тіньовий флот" танкерів із національною страховкою, що дає змогу обходити стелю цін. За словами аналітиків, з 2022 року російські компанії успішно використовують такі схеми або вдаються до підробки документів.

"Обмеження стануть перешкодою, але не створять серйозної загрози", — вважає партнер консалтингової фірми PRISM Strategic Intelligence Бенджамін Годвін.

За його словами, жорстка й узгоджена політика Заходу могла б сильніше вдарити по російській нафтогазовій галузі, але такі кроки спричинили б потрясіння на світовому ринку.

Нагадаємо, що ввечері 8 вересня стало відомо, що українські ударні безпілотники атакували населений пункт Пенькіно у Володимирській області, підпалили нафтоперекачувальну станцію "Второво" компанії "Транснефть". Ця станція постачає дизельне паливо до Москви. Як наслідок, жителі столиці можуть зіткнутися з проблемами на автозаправках.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 7 вересня українські безпілотники атакували Краснодарську область Росії, внаслідок чого прогриміла низка вибухів і спалахнула пожежа на одному з великих об'єктів нафтової промисловості. Серед постраждалих об'єктів виявився Ільський нафтопереробний завод.