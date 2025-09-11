Хаос на рынке: почему Индия требует рекордных скидок на российскую нефть

Индийские импортеры российской нефти начали требовать от поставщиков более значительных скидок, ссылаясь на рост торговых рисков.

Покупатели настаивают на снижении цены примерно на 10 долларов за баррель к стоимости Brent, чтобы сделки соответствовали установленному ценовому потолку. Для сравнения, еще в сентябре размер скидок составлял лишь 2–3 доллара. Об этом сообщает Reuters.

Ужесточение требований связано с действиями международных банков, которые усилили проверки сделок из-за расхождений в политике США и ЕС по российской нефти. Европейский Союз с 1 октября понизил потолок цен с 60 до 47,60 доллара за баррель, тогда как Вашингтон отказался поддерживать это решение. В то же время нефть Brent на прошлой неделе торговалась по 67 долларов.

Российские продавцы считают новые запросы индийцев чрезмерными. По их словам, часть октябрьских партий может быть перенаправлена в Китай, что приведет к снижению объемов для Индии. По прогнозам, в октябре поставки сократятся до 1,4 млн баррелей в сутки против 1,5 млн в августе и 1,6 млн в сентябре. Окончательные данные будут зависеть от хода переговоров в ближайшие недели.

Даже при расширении скидки до 10 долларов цена на российскую нефть все равно останется выше нового потолка ЕС и Великобритании. При этом Еврокомиссия намерена согласовать единый уровень цен со странами G7, подчеркивая, что ограничение сохраняет значение, ведь западные перевозчики по-прежнему участвуют в транспортировке.

Эксперты отмечают, что разногласия между США и ЕС усиливают путаницу на рынке и снижают эффективность санкций. Россия же активно задействует "теневой флот" танкеров с национальной страховкой, что позволяет обходить потолок цен. По словам аналитиков, с 2022 года российские компании успешно используют такие схемы или прибегают к подделке документов.

"Ограничения станут препятствием, но не создадут серьезной угрозы", — считает партнер консалтинговой фирмы PRISM Strategic Intelligence Бенджамин Годвин.

По его словам, жесткая и согласованная политика Запада могла бы сильнее ударить по российской нефтегазовой отрасли, но подобные шаги вызвали бы потрясения на мировом рынке.

Напомним, что вечером 8 сентября стало известно, что украинские ударные беспилотники атаковали населенный пункт Пенкино во Владимирской области, подожгли нефтеперекачивающую станцию "Второво" компании "Транснефть". Эта станция поставляет дизельное топливо в Москву. Как следствие, жители столицы могут столкнуться с проблемами на автозаправках.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 7 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарскую область России, вследствие чего прогремел ряд взрывов и вспыхнул пожар на одном из крупных объектов нефтяной промышленности. Среди пострадавших объектов оказался Ильский нефтеперерабатывающий завод.