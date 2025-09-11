Євро в дорогу: скільки потрібно українцям мати при собі грошей під час в'їзду до ЄС

Плануючи поїздку за кордон, важливо заздалегідь дізнатися, яка сума вважається мінімальною для перебування в тій чи іншій європейській країні.

Так, наприклад, в Італії один турист може провести до п'яти днів, маючи при собі 269,6 євро, при цьому для груп ця сума зменшується. Про це повідомляє портал Eurotrips.

У Франції необхідно мати від 32,5 євро за наявності підтвердженого житла або до 120 євро, якщо проживання заздалегідь не заброньовано. Швейцарія встановлює суворі норми: 91 євро на день, для студентів — 27 євро. У Литві, Чехії та Фінляндії туристам достатньо розраховувати приблизно на 30-40 євро на добу.

У деяких державах, таких як Австрія і Люксембург, мінімальна сума розраховується індивідуально і залежить від мети візиту.

При цьому мандрівникам слід пам'ятати, що прикордонники та візові офіцери мають право перевіряти наявність коштів під час в'їзду. Підтвердити фінансову спроможність можна кількома способами: готівкою, випискою з банківського рахунку, квитанцією з банкомату або довідкою про бронювання готелю з підтвердженням внесеної передоплати.

