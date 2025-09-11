Евро в дорогу: сколько нужно украинцам иметь при себе денег при въезде в ЕС

Планируя поездку за границу, важно заранее узнать, какая сумма считается минимальной для пребывания в той или иной европейской стране.

Так, например, в Италии один турист может провести до пяти дней, имея при себе 269,6 евро, при этом для групп эта сумма уменьшается. Об этом сообщает портал Eurotrips.

Во Франции необходимо иметь от 32,5 евро при наличии подтвержденного жилья или до 120 евро, если проживания заранее не забронировано. Швейцария устанавливает строгие нормы: 91 евро в день, для студентов — 27 евро. В Литве, Чехии и Финляндии туристам достаточно рассчитывать примерно на 30–40 евро в сутки.

В некоторых государствах, таких как Австрия и Люксембург, минимальная сумма рассчитывается индивидуально и зависит от цели визита.

При этом путешественникам следует помнить, что пограничники и визовые офицеры имеют право проверять наличие средств при въезде. Подтвердить финансовую состоятельность можно несколькими способами: наличными, выпиской с банковского счета, квитанцией из банкомата или справкой о бронировании отеля с подтверждением внесенной предоплаты.

