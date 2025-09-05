Не Италия и не Франция: эксперт по путешествиям открыла "самый недооцененный пляж" в Европе (видео)

Британская путешественница назвала неожиданное место в Европе "самым недооцененным пляжем" и поделилась своим опытом в TikTok. По ее словам, этот курорт можно посетить благодаря дешевым авиарейсам, стоимость которых стартует от £23 (около 1 тыс грн).

По словам блогера Эммы Мэтьюз, этот пляжный отдых кардинально отличается от традиционных туристических маршрутов в Испанию, Италию или Францию. Она отметила, что нашла "настоящую европейскую Ривьеру" там, где большинство путешественников ее не ожидает.

"Держу пари, вы никогда не слышали об отдыхе в Польше на море", — рассказала Эмма в своем видео. Она объяснила, что курорт Сопот расположен на Балтийском побережье неподалеку от Гданьска — старинного портового города с развитой туристической инфраструктурой.

Сопот как "Польская Ривьера"

По словам эксперта, Сопот известен как Польская Ривьера и привлекает удобным транспортным сообщением: регулярные рейсы из Лондона, Лидса и Ливерпуля в Гданьск стоят от £23 до £33 (от 1 тыс. грн до 1 тыс. 500 грн).

Кроме пляжного отдыха, Эмма посоветовала посетить Гданьск, назвав его одним из красивейших городов Европы. Среди главных туристических мест она выделила Музей Второй мировой войны и пешеходную зону Старого города с кафе и кондитерскими.

Впечатления от курорта

Путешественница отметила, что от Гданьска до Сопота можно добраться поездом за 20 минут, а дальше пешком еще 15 минут до самого побережья. По ее словам, местные жители хорошо владеют английским, а инфраструктура создана для удобства туристов.

"Это замечательный город с многочисленными магазинами и ресторанами. Пляж широкий, со светлым песком и ухоженной набережной", — подчеркнула Эмма. Она также рассказала, что даже вечером пляж был людным и предлагал множество вариантов для аренды шезлонгов.

Мнение других туристов

В комментариях британские отдыхающие подтвердили ее впечатления. Один из них посоветовал арендовать велосипеды в Гданьске и отправиться вдоль побережья до Сопота: "Это примерно 5 км, и есть специальная велодорожка. Я даже добрался до Гдыни в прошлом году".

Другая туристка поделилась, что трижды подряд выбирала это направление для отдыха с детьми: "Я нашла это место на Google Maps, и оно оказалось идеальным".

Что известно о курорте

На официальном туристическом сайте Польши Сопот описывают как известный приморский курорт и спа-центр. С 1961 года он принимает ежегодный Сопотский музыкальный фестиваль, а его главной визитной карточкой является самый длинный деревянный пирс в Европе.

Отсюда открывается путь на главную улицу города — Героев Монте-Кассино, которая летом превращается в оживленную пешеходную зону с множеством кафе, баров и магазинов.

