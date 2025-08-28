Солнечные лежаки ночью: отдыхающие развязали настоящую войну за места у бассейна (видео)

Отдыхающие на популярном европейском курорте придумали новый способ удержать место у бассейна — остаются ночевать на шезлонгах. Такое явление зафиксировали туристы из Великобритании.

Как пишет издание Whats The Jam, британцы довели споры за лежаки до крайности, проводя ночь на открытом воздухе, чтобы утром иметь гарантированное место у воды. Один из отдыхающих, 30-летний Бен Смит из Шеффилда, рассказал, что еще за три часа до открытия бассейна большинство шезлонгов были заняты.

Турист отметил, что в темное время суток лежаки у бассейна отеля Gf Fanabe на острове Тенерифе уже укрывали полотенца или даже люди, которые остались на них спать. Именно там Смит с семьей проводит летние каникулы. Стоимость проживания в этом четырехзвездочном комплексе составляет £259 (около 12 тыс. грн) за ночь с человека.

"Люди буквально спят на шезлонгах, чтобы никто не занял их место", — рассказал турист в комментарии изданию. По его словам, в отеле действует правило: полотенца с кроватей, оставленных без присмотра, персонал должен убирать. Именно поэтому часть отдыхающих ночует у бассейна, чтобы формально оставаться на месте.

"Это выглядит немного абсурдно. Я понимаю мотивацию людей, но они сами создают проблему, от которой пытаются убежать", — добавил Смит.

Он также отметил, что часто большинство лежаков заняты только полотенцами, но фактически никто ими не пользуется. По его словам, неоднократно случались ситуации, когда на трех человек удавалось найти только одно свободное место. Вместе с тем некоторые отдыхающие проявляют доброжелательность — позволяют другим пользоваться неиспользованными кроватями.

"С одной стороны это приятно, но с другой — почему тогда держать полотенце на том, чем не пользуешься? Это скорее проявление эгоизма", — отметил он.

Журналисты обратились за комментарием к администрации отеля Gf Fanabe. На момент этой публикации руководство заведения не прокомментировало ситуацию.

