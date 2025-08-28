Сонячні лежаки вночі: відпочивальники розв'язали справжню війну за місця біля басейну (відео)

Відпочивальники на популярному європейському курорті вигадали новий спосіб утримати місце біля басейну — залишаються ночувати на шезлонгах. Таке явище зафіксували туристи з Великої Британії.

Як пише видання Whats The Jam, британці довели суперечки за лежаки до крайнощів, проводячи ніч на відкритому повітрі, аби зранку мати гарантоване місце біля води. Один із відпочивальників, 30-річний Бен Сміт із Шеффілда, розповів, що ще за три години до відкриття басейну більшість шезлонгів були зайняті.

Турист зазначив, що у темний час доби лежаки біля басейну готелю Gf Fanabe на острові Тенерифе вже вкривали рушники або навіть люди, які залишилися на них спати. Саме там Сміт із родиною проводить літні канікули. Вартість проживання у цьому чотиризірковому комплексі становить £259 (приблизно 12 тис. грн) за ніч з особи.

"Люди буквально сплять на шезлонгах, щоб ніхто не зайняв їхнє місце", – розповів турист у коментарі виданню. За його словами, у готелі діє правило: рушники з ліжок, залишених без нагляду, персонал має прибирати. Саме тому частина відпочивальників ночує біля басейну, щоб формально залишатися на місці.

Люди буквально сплять на шезлонгах, щоб ніхто не зайняв їхнє місце

"Це виглядає трохи абсурдно. Я розумію мотивацію людей, але вони самі створюють проблему, від якої намагаються втекти", – додав Сміт.

Він також зауважив, що часто більшість лежаків зайняті лише рушниками, але фактично ніхто ними не користується. За його словами, неодноразово траплялися ситуації, коли на трьох людей вдавалося знайти лише одне вільне місце. Водночас деякі відпочивальники проявляють доброзичливість — дозволяють іншим користуватися невикористаними ліжками.

"З одного боку це приємно, але з іншого — чому тоді тримати рушник на тому, чим не користуєшся? Це радше прояв егоїзму", – зазначив він.

Журналісти звернулися за коментарем до адміністрації готелю Gf Fanabe. На момент цієї публікації керівництво закладу не прокоментувало ситуацію.

