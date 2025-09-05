Не Італія та не Франція: експертка з подорожей відкрила "найбільш недооцінений пляж" у Європі (відео)

Британська мандрівниця назвала несподіване місце у Європі "найбільш недооціненим пляжем" та поділилася своїм досвідом у TikTok. За її словами, цей курорт можна відвідати завдяки дешевим авіарейсам, вартість яких стартує від £23 (близько 1 тис грн).

За словами блогерки Емми Метьюз, цей пляжний відпочинок кардинально відрізняється від традиційних туристичних маршрутів до Іспанії, Італії чи Франції. Вона наголосила, що віднайшла "справжню європейську Рив’єру" там, де більшість мандрівників її не очікує.

"Б’юся об заклад, ви ніколи не чули про відпочинок у Польщі на морі", – розповіла Емма у своєму відео. Вона пояснила, що курорт Сопот розташований на Балтійському узбережжі неподалік Гданська — старовинного портового міста з розвиненою туристичною інфраструктурою.

Сопот як "Польська Рив’єра"

За словами експертки, Сопот відомий як Польська Рив’єра та приваблює зручним транспортним сполученням: регулярні рейси з Лондона, Лідса та Ліверпуля до Гданська коштують від £23 до £33 (від 1 тис. грн до 1 тис. 500 грн).

Окрім пляжного відпочинку, Емма порадила відвідати Гданськ, назвавши його одним з найгарніших міст Європи. Серед головних туристичних місць вона виокремила Музей Другої світової війни та пішохідну зону Старого міста з кав’ярнями та кондитерськими.

Враження від курорту

Мандрівниця зазначила, що від Гданська до Сопота можна дістатися поїздом за 20 хвилин, а далі пішки ще 15 хвилин до самого узбережжя. За її словами, місцеві жителі добре володіють англійською, а інфраструктура створена для зручності туристів.

"Це чудове місто з численними магазинами й ресторанами. Пляж широкий, із світлим піском і доглянутою набережною", – підкреслила Емма. Вона також розповіла, що навіть ввечері пляж був людним і пропонував безліч варіантів для оренди шезлонгів.

Думка інших туристів

У коментарях британські відпочивальники підтвердили її враження. Один із них порадив орендувати велосипеди у Гданську та вирушити вздовж узбережжя до Сопота: "Це приблизно 5 км, і є спеціальна велодоріжка. Я навіть дістався до Гдині минулого року".

Інша туристка поділилася, що тричі поспіль обирала цей напрямок для відпочинку з дітьми: "Я знайшла це місце на Google Maps, і воно виявилося ідеальним".

Що відомо про курорт

На офіційному туристичному сайті Польщі Сопот описують як відомий приморський курорт і спа-центр. З 1961 року він приймає щорічний Сопотський музичний фестиваль, а його головною візитівкою є найдовший дерев’яний пірс у Європі.

Звідси відкривається шлях на головну вулицю міста — Героїв Монте-Кассіно, яка влітку перетворюється на жваву пішохідну зону з безліччю кафе, барів та магазинів.

