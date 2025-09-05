Над популярним європейським курортом нависла водна криза: що трапилося і чому звинувачують туристів

Популярний європейський курорт Сольєр на острові Майорка опинився на межі водної кризи: вперше за 25 років мешканці можуть зіткнутися з перебоями у постачанні питної води, якої, за прогнозами, вистачить на 10 днів.

Related video

Ситуація загострюється з кожним днем, і якщо упродовж найближчих 10 днів на курорті не буде опадів, влада обіцяє запровадити "жорсткі обмеження". Про це повідомило місцеве видання Mallorca Magazin.

З п'ятниці, 29 серпня, влада вже запровадила обмеження у зв'язку з гострою нестачею води. Зокрема мешканцям заборонено:

використовувати воду для наповнення басейнів;

поливати сади та зелені зони;

очищувати транспортні засоби та прибудинкові тераси.

Окрім того, деякі басейни влада зачинила. Однак ці обмеження лише попередні й наступні обіцяють бути набагато суворішими, якщо ситуація не врегулюється найближчими днями. У мерії не виключають, що постачання води можуть зовсім припинити — це може відбутися на курорті вперше з 2000 року.

Ситуація, яка склалася у Сольєрі на Майорці, спричинена кількома чинниками, вважають дослідники.

Посуха і натовпи туристів

Як пише видання RMF24, одні з найголовніших причин водної кризи на Майорці — цьогорічна посуха та натовпи туристів. Цього літа на Майорці зафіксовано рекордні температури та низьку кількість опадів, що вплинуло на наповнення тутешніх водосховищ.

Додалося проблем і через туристів. Десятки тисяч людей приїжджають на популярний курорт задля літнього відпочинку, через що суттєво зростає споживання води. Якщо у попередні роки, коли великий наплив туристів і споживання води компенсувалися належними погодними умовами, то цьогоріч ситуація виявилася несприятливою, водночас охочих відпочити у Сольєрі на Майорці менше не стало.

Майже порожні водосховища

Інша проблема, яка спричинила водну кризу у Сольєрі, це практично порожні водосховища. Найважливіші на Майорці — Горг Блау і Кубер у Серра-де-Трамунтана — заповнені лише на 30,98%, що є дуже низьким показником. Дослідники стверджують, що це найнижчий рівень води у сховищах за останні роки.

Місцева влада закликає мешканців та туристів свідомо використовувати воду — "відповідально керувати водою для гігієнічних та побутових потреб". Рекомендації від чиновників надійшли до готелів у Сольєрі: їх керівництво закликають установити системи, які зменшують споживання води, а також навчати своїх гостей економії.

Нагадаємо, 26 серпня видання RMF24 повідомляло, що відпочинок на іспанському курорті Ла-Манга закінчився візитом до медиків для понад 100 гостей.

Також 23 серпня ЗМІ писали про іспанський курорт, який сколихнули напади на туристів.