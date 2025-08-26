Відпочинок на популярному європейському курорті закінчився візитом до медиків для понад 100 туристів: що сталося

Понад 100 туристів, які приїхали на відпочинок на іспанський курорт Ла-Манга, поскаржилися на погане самопочуття і низку симптомів важкого харчового отруєння. Ситуація була настільки серйозною, що на території готелю, де трапився інцидент, влада розмістила польовий госпіталь.

Інцидент трапився в одному з чотиризіркових готелів курорту Ла-Манга, що поблизу Мурсії. У суботу, 23 серпня, люди почали масово скаржитися на симптоми важкого отруєння — нудоту, блювоту, діарею та високу температуру. Про це розповіло видання RMF24.

Спершу місцева влада повідомила про 28 випадків отруєння, але кількість постраждалих швидко зросла до понад 100. Варто зауважити, що у той час у готелі відпочивали приблизно 800 гостей.

Близько 20 людей, включно з дітьми, медики доставили до лікарні Санта-Лючія в Картахені. Також владі довелося розгортати польовий госпіталь на території готелю, де трапився інцидент. Деяким гостям крапельниці ставили у готельних номерах, у коридорах будівлі стояли ноші, на яких лежали постраждалі люди.

Масове отруєння на іспанському курорті: що стало причиною

Регіональні санітарно-епідеміологічні служби одразу закрили готельну кухню, повідомляє видання Murcia Today. Інспектори зібрали зразки їжі для досліджень, які показали, що масове отруєння могла спричинити сальмонела. Однак остаточну причину інспектори продовжують з'ясовувати.

Адміністрації готелю санітарно-епідеміологічні служби наказали провести "ретельне очищення та дезінфекцію" приміщень кухні. У Міністерстві охорони здоров'я Іспанії повідомили, що для безпеки гостей харчування забезпечуватиме кейтерингова компанія.

Однак сам готель обурив гостей відсутністю реакції на інцидент. Коли вже було відомо про перших постраждалих, готель продовжував приймати туристів, які не були попереджені про проблему. Заклад продовжує рекламувати свій шведський стіл у соцмережах, запрошуючи туди відвідувачів.

