Отдых на популярном европейском курорте закончился визитом к медикам для более 100 туристов: что произошло

Более 100 туристов, которые приехали на отдых на испанский курорт Ла-Манга, пожаловались на плохое самочувствие и ряд симптомов тяжелого пищевого отравления. Ситуация была настолько серьезной, что на территории отеля, где случился инцидент, власти разместили полевой госпиталь.

Инцидент произошел в одном из четырехзвездочных отелей курорта Ла-Манга, что вблизи Мурсии. В субботу, 23 августа, люди начали массово жаловаться на симптомы тяжелого отравления — тошноту, рвоту, диарею и высокую температуру. Об этом рассказало издание RMF24.

Сначала местные власти сообщили о 28 случаях отравления, но количество пострадавших быстро возросло до более 100. Стоит заметить, что в то время в отеле отдыхали примерно 800 гостей.

Около 20 человек, включая детей, медики доставили в больницу Санта-Лючия в Картахене. Также властям пришлось разворачивать полевой госпиталь на территории отеля, где произошел инцидент. Некоторым гостям капельницы ставили в гостиничных номерах, в коридорах здания стояли носилки, на которых лежали пострадавшие люди.

Массовое отравление на испанском курорте: что стало причиной

Региональные санитарно-эпидемиологические службы сразу закрыли гостиничную кухню, сообщает издание Murcia Today. Инспекторы собрали образцы пищи для исследований, которые показали, что массовое отравление могла вызвать сальмонелла. Однако окончательную причину инспекторы продолжают выяснять.

Администрации отеля санитарно-эпидемиологические службы приказали провести "тщательную очистку и дезинфекцию" помещений кухни. В Министерстве здравоохранения Испании сообщили, что для безопасности гостей питание будет обеспечивать кейтеринговая компания.

Однако сам отель возмутил гостей отсутствием реакции на инцидент. Когда уже было известно о первых пострадавших, отель продолжал принимать туристов, которые не были предупреждены о проблеме. Заведение продолжает рекламировать свой шведский стол в соцсетях, приглашая туда посетителей.

