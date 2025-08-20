Ад в раю: мощный оползень накрыл популярный курорт Санторини (фото, видео)

Известные во всем мире белые домики с синими крышами засыпало пылью, а туристы в ужасе спасались бегством. Оползень произошел через полгода после землетрясения.

Огромный оползень обрушился в море на острове Санторини. Участок земли съехал со скал в деревне Имеровигли, расположенной на вершине. Местные жители винят землетрясение, которое произошло шесть месяцев назад и интенсивные строительные работы, пишет Protothema.

Оползень на Санторини Фото: Скриншот

Оползень случился после того, как в начале 2025 года на райском острове Санторини, который привлекает миллионы туристов своими видами, произошло более 20 000 землетрясений в период с 26 января по 22 февраля.

В стране было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц, поскольку землетрясения на вулканическом острове происходили каждые десять минут, в результате чего около 11 000 человек — более половины населения Санторини — были вынуждены покинуть свои дома.

Сочетание сейсмической активности и чрезмерной застройки предположительно является потенциальной причиной недавнего оползня, поскольку чрезмерная застройка нарушила целостность почвы.

На ужасающих кадрах, снятых жителями Санторини, видно, как огромное облако густой пыли накрывает тихий городок, известный своими побеленными зданиями с голубыми куполами.

"Санторини — остров с уязвимой геоморфологией, а когда добавляется давление чрезмерной застройки, риск оползней многократно возрастает", — сообщили местные эксперты, прибывшие на место происшествия .

В отчете говорится, что обрушившийся участок земли подвергся особой нагрузке из-за строительства нового здания.

По словам Эфтимиоса Леккаса, профессора динамической тектоники и геологии Афинского университета, Санторини подвержен оползням из-за крутых склонов, высокой сейсмичности и геологической морфологии острова, состоящей из переслаивающихся вулканических, лавовых и пирокластических пород.

Санторини привлекает миллионы туристов, но может сползти в море Фото: Instagram lucyinthesskyy

Камни легко разрушаются, что приводит к нестабильности почвы.

Он добавил, что "неконтролируемое" строительство в зоне кальдеры Санторини продолжает расширяться вниз, несмотря на планы греческого правительства запретить новые постройки.

В результате отели строятся на крутых, опасных склонах со слабым каменистым составом, что делает их уязвимыми к оползням — особенно в условиях участившихся подземных толчков.

Ранее в этом году, когда остров был охвачен землетрясениями, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении 3 млн евро на строительство экстренного эвакуационного пути с юга Санторини.

Землетрясение на Санторини

Владельцам отелей даже пришлось слить воду из бассейнов из-за опасений, что переполнившая их вода может дестабилизировать здания в случае землетрясения.

Многие из тех, кто остался на острове, спали на улице на своих матрасах, боясь оставаться в своих домах, которые могли обрушиться в любой момент.

