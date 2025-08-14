В Греции горит "культурная столица Европы": лесные пожары уничтожают целые деревни (видео)

Пожары бушуют в разных районах Западной Греции. Пожарные борются, чтобы не допустить распространения огня на Патры, третий по величине город страны и культурную столицу Европы 2006 года.

Пожар продолжает бушевать на двух фронтах в Патрах и совсем рядом с жилыми домами в районах Арои и Роману. До столицы Афин остается менше 200 км, сообщает Lifo.

Огонь подбирается к городу Патры

Первый фронт находится в районе Романос, где ведутся бои по локализации пожара, который подступает очень близко к жилым домам. Второй фронт — в Арои, недалеко от Патрского периметра. Пожарные ведут настоящую борьбу, чтобы не допустить распространения огня.

Фото: Соцсети

В Греции горят целые деревни Фото: Соцсети

По имеющейся информации, греческие пожарные вместе с добровольцами ведут масштабную борьбу, чтобы не допустить распространения огня на Дасиллио, расположенный менее чем в 1 километре от центра Патр.

В предместье города уже выгорели фабрики и заводы.

Также пылает пожар на острове Хиос, уже объявили эвакуацию трех деревень. На острове огонь полностью опустошил долину Волиссос, где с античных времен выращивали апельсины и оливки. Теперь сады и рощи превратились в пепел.

В Греции горят пляжи и курорты

На самом серьезном участке фронта в районе Спартаунда-Халандра наземные пожарные силы совместно с пехотными подразделениями и добровольческими группами пытаются не допустить перехода огня на дорогу после деревни Фита. И надеются, что ветер переменится и огонь перекинется на уже выгоревшие районы.

Пожары в Греции Фото: Соцсети

Пожарные борются с огнем на трех фронтах на известном нудистском пляже Филиппиада в Превезе. Также тушится возобновившийся пожар на песчаном пляже Арта, который бушевал уже вторую ночь после начала масштабного пожара.

За последние 24 часа греческая полиция произвела три ареста в связи с поджогами. Один из них – 19-летний парень. Его мотивы еще выясняются.

По всей Греции пылают лесные пожары

Напомним, почти 6000 человек были эвакуированы из своих домов в северной, центральной и южной Испании, поскольку лесные пожары продолжают бушевать на фоне сильной жары. И уже есть жертвы огня возле столицы Испании Мадрида.

В США тоже начался сезон лесных пожаров. Горят штаты Калифорния и Аризона. Причем пожар начался даже у знаменитого Большого Каньона.