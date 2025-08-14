У Греції горить "культурна столиця Європи": лісові пожежі знищують цілі села (відео)
Пожежі вирують у різних районах Західної Греції. Пожежники борються, щоб не допустити поширення вогню на Патри, третє за величиною місто країни і культурну столицю Європи 2006 року.
Пожежа продовжує вирувати на двох фронтах у Патрах і зовсім поруч із житловими будинками в районах Арої та Роману. До столиці Афін залишається менше 200 км, повідомляє Lifo.
Перший фронт розташований у районі Романос, де тривають бої з локалізації пожежі, яка підступає дуже близько до житлових будинків. Другий фронт — в Арої, недалеко від Патрського периметра. Пожежники ведуть справжню боротьбу, щоб не допустити поширення вогню.
За наявною інформацією, грецькі пожежники разом із добровольцями ведуть масштабну боротьбу, щоб не допустити поширення вогню на Дасілліо, що розташований менш ніж за 1 кілометр від центру Патр.
У передмісті міста вже вигоріли фабрики і заводи.
Також палає пожежа на острові Хіос, уже оголосили евакуацію трьох сіл. На острові вогонь повністю спустошив долину Воліссос, де з античних часів вирощували апельсини та оливки. Тепер сади і гаї перетворилися на попіл.
На найсерйознішій ділянці фронту в районі Спартаунда-Халандра наземні пожежні сили спільно з піхотними підрозділами та добровольчими групами намагаються не допустити переходу вогню на дорогу після села Фіта. І сподіваються, що вітер зміниться і вогонь перекинеться на вже вигорілі райони.
Пожежники борються з вогнем на трьох фронтах на відомому нудистському пляжі Філіппіада в Превезі. Також гасять пожежу, що відновилася на піщаному пляжі Арта, яка вирувала вже другу ніч після початку масштабної пожежі.
За останні 24 години грецька поліція провела три арешти у зв'язку з підпалами. Один із них — 19-річний хлопець. Його мотиви ще з'ясовують.
Нагадаємо, майже 6000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у північній, центральній та південній Іспанії, оскільки лісові пожежі продовжують вирувати на тлі сильної спеки. І вже є жертви вогню біля столиці Іспанії Мадрида.
У США теж розпочався сезон лісових пожеж. Горять штати Каліфорнія та Аризона. Причому пожежа почалася навіть біля знаменитого Великого Каньйону.