У Греції горить "культурна столиця Європи": лісові пожежі знищують цілі села (відео)

Пожежі вирують у різних районах Західної Греції. Пожежники борються, щоб не допустити поширення вогню на Патри, третє за величиною місто країни і культурну столицю Європи 2006 року.

Пожежа продовжує вирувати на двох фронтах у Патрах і зовсім поруч із житловими будинками в районах Арої та Роману. До столиці Афін залишається менше 200 км, повідомляє Lifo.

Вогонь підбирається до міста Патри

Перший фронт розташований у районі Романос, де тривають бої з локалізації пожежі, яка підступає дуже близько до житлових будинків. Другий фронт — в Арої, недалеко від Патрського периметра. Пожежники ведуть справжню боротьбу, щоб не допустити поширення вогню.

Фото: Соцсети

У Греції горять цілі села Фото: Соцсети

За наявною інформацією, грецькі пожежники разом із добровольцями ведуть масштабну боротьбу, щоб не допустити поширення вогню на Дасілліо, що розташований менш ніж за 1 кілометр від центру Патр.

У передмісті міста вже вигоріли фабрики і заводи.

Також палає пожежа на острові Хіос, уже оголосили евакуацію трьох сіл. На острові вогонь повністю спустошив долину Воліссос, де з античних часів вирощували апельсини та оливки. Тепер сади і гаї перетворилися на попіл.

У Греції горять пляжі та курорти

На найсерйознішій ділянці фронту в районі Спартаунда-Халандра наземні пожежні сили спільно з піхотними підрозділами та добровольчими групами намагаються не допустити переходу вогню на дорогу після села Фіта. І сподіваються, що вітер зміниться і вогонь перекинеться на вже вигорілі райони.

Пожежі в Греції Фото: Соцсети

Пожежники борються з вогнем на трьох фронтах на відомому нудистському пляжі Філіппіада в Превезі. Також гасять пожежу, що відновилася на піщаному пляжі Арта, яка вирувала вже другу ніч після початку масштабної пожежі.

За останні 24 години грецька поліція провела три арешти у зв'язку з підпалами. Один із них — 19-річний хлопець. Його мотиви ще з'ясовують.

По всій Греції палають лісові пожежі

Нагадаємо, майже 6000 людей було евакуйовано зі своїх будинків у північній, центральній та південній Іспанії, оскільки лісові пожежі продовжують вирувати на тлі сильної спеки. І вже є жертви вогню біля столиці Іспанії Мадрида.

У США теж розпочався сезон лісових пожеж. Горять штати Каліфорнія та Аризона. Причому пожежа почалася навіть біля знаменитого Великого Каньйону.