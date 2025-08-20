Пекло в раю: потужний зсув ґрунту накрив популярний курорт Санторіні (фото, відео)
Відомі в усьому світі білі будиночки з синіми дахами засипало пилом, а туристи в жаху рятувалися втечею. Зсув ґрунту стався через півроку після землетрусу.
Величезний зсув ґрунту обрушився в море на острові Санторіні. Ділянка землі з'їхала зі скель у селі Імеровіглі, розташованому на вершині. Місцеві жителі звинувачують землетрус, який стався шість місяців тому та інтенсивні будівельні роботи, пише Protothema.
Зсув трапився після того, як на початку 2025 року на райському острові Санторіні, що приваблює мільйони туристів своїми краєвидами, сталося понад 20 000 землетрусів у період із 26 січня до 22 лютого.
У країні було оголошено надзвичайний стан терміном на місяць, оскільки землетруси на вулканічному острові відбувалися кожні десять хвилин, унаслідок чого приблизно 11 000 осіб — понад половина населення Санторіні — були змушені покинути свої домівки.
Поєднання сейсмічної активності та надмірної забудови імовірно є потенційною причиною нещодавнього зсуву ґрунту, оскільки надмірна забудова порушила цілісність ґрунту.
На жахливих кадрах, знятих жителями Санторіні, видно, як величезна хмара густого пилу накриває тихе містечко, відоме своїми побіленими будівлями з блакитними куполами.
"Санторіні — острів із вразливою геоморфологією, а коли додається тиск надмірної забудови, ризик зсувів багаторазово зростає", — повідомили місцеві експерти, які прибули на місце події.
У звіті йдеться, що ділянка землі, яка обвалилася, зазнала особливого навантаження через будівництво нової будівлі.
За словами Ефтіміоса Леккаса, професора динамічної тектоніки і геології Афінського університету, Санторіні схильний до зсувів через круті схили, високу сейсмічність і геологічну морфологію острова, яка складається з вулканічних, лавових і пірокластичних порід, що перешаровуються.
Камені легко руйнуються, що призводить до нестабільності ґрунту.
Він додав, що "неконтрольоване" будівництво в зоні кальдери Санторіні продовжує розширюватися вниз, незважаючи на плани грецького уряду заборонити нові споруди.
У результаті готелі будують на крутих, небезпечних схилах зі слабким кам'янистим складом, що робить їх уразливими до зсувів — особливо в умовах збільшення кількості підземних поштовхів.
Раніше цього року, коли острів був охоплений землетрусами, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про виділення 3 млн євро на будівництво екстреного евакуаційного шляху з півдня Санторіні.
Власникам готелів навіть довелося злити воду з басейнів через побоювання, що вода, яка переповнила їх, може дестабілізувати будівлі в разі землетрусу.
Багато з тих, хто залишився на острові, спали на вулиці на своїх матрацах, боячись залишатися у своїх будинках, які могли обвалитися будь-якої миті.
Нагадаємо, крім зсувів, Європа зараз потерпає від лісових пожеж. У Греції пожежі підійшли впритул до міста Патри, третього за величиною в країні.
Також Фокус писав про те, чому Греція і райський острів Санторіні так схильні до землетрусів.