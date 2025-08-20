Пекло в раю: потужний зсув ґрунту накрив популярний курорт Санторіні (фото, відео)

Відомі в усьому світі білі будиночки з синіми дахами засипало пилом, а туристи в жаху рятувалися втечею. Зсув ґрунту стався через півроку після землетрусу.

Related video

Величезний зсув ґрунту обрушився в море на острові Санторіні. Ділянка землі з'їхала зі скель у селі Імеровіглі, розташованому на вершині. Місцеві жителі звинувачують землетрус, який стався шість місяців тому та інтенсивні будівельні роботи, пише Protothema.

Зсув ґрунту на Санторіні Фото: Скриншот

Зсув трапився після того, як на початку 2025 року на райському острові Санторіні, що приваблює мільйони туристів своїми краєвидами, сталося понад 20 000 землетрусів у період із 26 січня до 22 лютого.

У країні було оголошено надзвичайний стан терміном на місяць, оскільки землетруси на вулканічному острові відбувалися кожні десять хвилин, унаслідок чого приблизно 11 000 осіб — понад половина населення Санторіні — були змушені покинути свої домівки.

Поєднання сейсмічної активності та надмірної забудови імовірно є потенційною причиною нещодавнього зсуву ґрунту, оскільки надмірна забудова порушила цілісність ґрунту.

На жахливих кадрах, знятих жителями Санторіні, видно, як величезна хмара густого пилу накриває тихе містечко, відоме своїми побіленими будівлями з блакитними куполами.

"Санторіні — острів із вразливою геоморфологією, а коли додається тиск надмірної забудови, ризик зсувів багаторазово зростає", — повідомили місцеві експерти, які прибули на місце події.

У звіті йдеться, що ділянка землі, яка обвалилася, зазнала особливого навантаження через будівництво нової будівлі.

За словами Ефтіміоса Леккаса, професора динамічної тектоніки і геології Афінського університету, Санторіні схильний до зсувів через круті схили, високу сейсмічність і геологічну морфологію острова, яка складається з вулканічних, лавових і пірокластичних порід, що перешаровуються.

Санторіні приваблює мільйони туристів, але може сповзти в море Фото: Instagram lucyinthesskyy

Камені легко руйнуються, що призводить до нестабільності ґрунту.

Він додав, що "неконтрольоване" будівництво в зоні кальдери Санторіні продовжує розширюватися вниз, незважаючи на плани грецького уряду заборонити нові споруди.

У результаті готелі будують на крутих, небезпечних схилах зі слабким кам'янистим складом, що робить їх уразливими до зсувів — особливо в умовах збільшення кількості підземних поштовхів.

Раніше цього року, коли острів був охоплений землетрусами, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про виділення 3 млн євро на будівництво екстреного евакуаційного шляху з півдня Санторіні.

Землетрус на Санторіні

Власникам готелів навіть довелося злити воду з басейнів через побоювання, що вода, яка переповнила їх, може дестабілізувати будівлі в разі землетрусу.

Багато з тих, хто залишився на острові, спали на вулиці на своїх матрацах, боячись залишатися у своїх будинках, які могли обвалитися будь-якої миті.

Нагадаємо, крім зсувів, Європа зараз потерпає від лісових пожеж. У Греції пожежі підійшли впритул до міста Патри, третього за величиною в країні.

Також Фокус писав про те, чому Греція і райський острів Санторіні так схильні до землетрусів.