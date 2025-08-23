Популярный европейский курорт всколыхнули нападения на туристов: что случилось

Популярный солнечный курорт в Испании всегда ассоциировался со спокойным и беззаботным отдыхом. Однако в последнее время райское место связывают с опасностью из-за серии нападений, совершенных на туристов в их гостиничных номерах.

Коста-Кальма, курортный город на острове Фуэртевентура, что является частью Канарских островов, всколыхнули несколько случаев нападений на женщин, которые приезжали сюда на отдых из-за рубежа. Об этом пишет RMF24.

Нападения произошли в декабре 2024 года и в июне 2025 года. Когда правоохранители взялись расследовать дело, то выяснили, что оба случая были практически идентичными: неизвестный злоумышленник прокрадывался в гостиничные номера туристок, а потом совершал на них нападения. Преступник пробирался внутрь намеренно тогда, когда женщины находились в номерах.

Оба раза жертвы получали серьезные травмы и были госпитализированы.

Нападения на Коста-Кальми: кто за этим стоит

Достичь прогресса в расследовании полиции помог последний инцидент, который произошел 23 июня. В соцсетях сделали масштабную огласку, вызвавшую волну беспокойства среди туристов на Фуэртевентуре.

Следователи просмотрели десятки часов с камер видеонаблюдения, размещенных в отеле, а также опросили свидетелей. Как пишет издание Murcia Today, на кадрах нападения, которое произошло в июне, видно, как неизвестный выбегает из одного из номеров в отеле. Когда правоохранители сопоставили кадры с нападением в декабре, то нашли немало общего, что и помогло выйти на след преступника.

В июле полиция вошла в дом, в котором жил подозреваемый: им оказался несовершеннолетний парень. Правоохранители изъяли у него предметы, связанные с нападениями, а также одежду и устройства. Содержимое этих устройств должно помочь определить, не совершал ли злоумышленник других нападений.

Суд постановил поместить задержанного в центр содержания несовершеннолетних, расположенном в Табаресе, до завершения рассмотрения дела. Мотивы и другие обстоятельства нападений на Коста-Кальми сейчас устанавливаются.

