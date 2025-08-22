В Саудовской Аравии строят горнолыжный курорт в пустыне (фото, видео)

Саудовская Аравия вынуждена перенести зимние Азиатские игры 2029 года из-за серьезных проблем и задержек при строительстве горнолыжных трасс в пустыне. Снег из озерной воды делать не получается и соревнования могут перенести в Китай.

Азиатские игры 2029 должны были пройти в Троене, новом курорте, который является частью плана королевства стоимостью 500 миллиардов долларов по строительству футуристического города Неом. Однако инженерные проблемы и растущие расходы означают, что курорт вряд ли будет готов вовремя. Проект также подвергся критике из-за нарушений прав человека, пишет Daily Mail.

Горнолыжный курорт в Саудовской Аравии должны построить за четыре года

Южная Корея и Китай рассматриваются в качестве альтернативных хозяев Игр.

Ожидается, что в Троене будет 30 км лыжных трасс, включая 400-метровый склон, необходимый для Азиатских игр, с искусственным снегом.

Воду для снега планируется поставлять из залива Акаба, расположенного в 200 км. Предполагается, что к 2023 году курорт примет 700 000 гостей.

Горнолыжный курорт в Саудовской Аравии должен выглядеть так Фото: Соцсети

Планировалось, что озеро глубиной 140 м, предназначенное для хранения воды, будет заполнено в этом месяце, но строительство отстает от графика, и сейчас питьевую воду приходится завозить цистернами.

На курорте также появятся "Slope Residences"— роскошные особняки с видом на озеро и его окрестности.

Эр-Рияд надеется, что сможет отложить игры до 2034 года, несмотря на то, что источники, знакомые с проектом, сообщили, что саудиты могут еще уложиться в сроки, но "трудности усугубились из-за графика, установленного для проекта".

"Саудиты действительно намерены что-то там построить. Возможно, не в таких масштабах, как они изначально себе представляли", — сообщили источники.

Горнолыжный курорт в Саудовской Аравии пока выглядит так Фото: Соцсети

Задержки отчасти обусловлены горным рельефом местности на высоте 2600 м над уровнем моря недалеко от границы с Иорданией.

Дорога к курорту имеет одну полосу движения в каждом направлении, крутые повороты и крутые склоны, что затрудняет движение строительной техники.

Наследный принц Мухаммед бин Салман представил NEOM как "цивилизационную революцию".

Однако проект подвергся критике из-за его предполагаемой стоимости, его целей, которые некоторые критики считают слишком амбициозными, и того факта, что десяткам тысяч людей пришлось переехать, чтобы освободить место для строительства.

Особую обеспокоенность вызвало положение племени хувайтат, коренного населения, вынужденного покинуть единственную знакомую им землю. Королевство столкнулось с бурной реакцией после убийства вождя племени, отказавшегося переселяться.

Наследный принц также представил "Линию" — город длиной 170 км и шириной всего 200 м.

Фото: Instagram Discover Neom

Горизонтальный небоскреб "Линия" Фото: Instagram Discover Neom

Он представил его как футуристический проект, который позволит разместить 1,5 миллиона человек, хотя критики выразили серьезную обеспокоенность по поводу воздействия на окружающую среду столь масштабной застройки.

Саудовская Аравия вложила значительные средства в спорт, чтобы улучшить свой международный имидж после многочисленных критических замечаний со стороны международных организаций. Криштиану Роналду подписал контракт с годовой зарплатой в 178 миллионов фунтов стерлингов.

Принц также заплатил World Wrestling Entertainment (WWE) колоссальную сумму в 500 миллионов долларов в течение десяти лет за проведение двух шоу в год в королевстве.

Теперь компания планирует провести свое флагманское мероприятие Wrestlemania в Саудовской Аравии. В прошлом году королевство получило право провести чемпионат мира по футболу 2034 года, несмотря на один из самых высоких показателей казней в мире — после Китая и Ирана.

После оказалось, что на строительстве уже погибли тысячи рабочих, но эту информацию в Саудовской Аравии скрывают.