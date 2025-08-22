У Саудівській Аравії будують гірськолижний курорт у пустелі (фото, відео)

Саудівська Аравія змушена перенести зимові Азіатські ігри 2029 року через серйозні проблеми і затримки під час будівництва гірськолижних трас у пустелі. Сніг з озерної води робити не виходить і змагання можуть перенести в Китай.

Азіатські ігри 2029 мали відбутися в Троєні, новому курорті, який є частиною плану королівства вартістю 500 мільярдів доларів з будівництва футуристичного міста Неом. Однак інженерні проблеми і зростаючі витрати означають, що курорт навряд чи буде готовий вчасно. Проєкт також зазнав критики через порушення прав людини, пише Daily Mail.

Гірськолижний курорт у Саудівській Аравії мають побудувати за чотири роки

Південну Корею і Китай розглядають як альтернативних господарів Ігор.

Очікується, що в Троєні буде 30 км лижних трас, включно з 400-метровим схилом, необхідним для Азіатських ігор, зі штучним снігом.

Воду для снігу планується постачати із затоки Акаба, розташованої за 200 км. Передбачається, що до 2023 року курорт прийме 700 000 гостей.

Гірськолижний курорт у Саудівській Аравії має виглядати так Фото: Соцсети

Планувалося, що озеро глибиною 140 м, призначене для зберігання води, заповнять цього місяця, але будівництво відстає від графіка, і зараз питну воду доводиться завозити цистернами.

На курорті також з'являться "Slope Residences" — розкішні особняки з краєвидом на озеро і його околиці.

Ер-Ріяд сподівається, що зможе відкласти ігри до 2034 року, незважаючи на те, що джерела, знайомі з проєктом, повідомили, що саудівці можуть ще вкластися в строки, але "труднощі посилилися через графік, встановлений для проєкту".

"Саудити дійсно мають намір щось там побудувати. Можливо, не в таких масштабах, як вони спочатку собі уявляли", — повідомили джерела.

Гірськолижний курорт у Саудівській Аравії поки що має такий вигляд Фото: Соцсети

Затримки частково зумовлені гірським рельєфом місцевості на висоті 2600 м над рівнем моря недалеко від кордону з Йорданією.

Дорога до курорту має одну смугу руху в кожному напрямку, круті повороти та круті схили, що ускладнює рух будівельної техніки.

Наслідний принц Мухаммед бін Салман представив NEOM як "цивілізаційну революцію".

Однак проєкт зазнав критики через його передбачувану вартість, його цілі, які деякі критики вважають занадто амбітними, і той факт, що десяткам тисяч людей довелося переїхати, щоб звільнити місце для будівництва.

Особливе занепокоєння викликало становище племені хувайтат, корінного населення, змушеного покинути єдину знайому їм землю. Королівство зіткнулося з бурхливою реакцією після вбивства вождя племені, який відмовився переселятися.

Наслідний принц також представив "Лінію" — місто завдовжки 170 км і завширшки лише 200 м.

Фото: Instagram Discover Neom

Горизонтальний хмарочос "Лінія" Фото: Instagram Discover Neom

Він представив його як футуристичний проєкт, який дасть змогу розмістити 1,5 мільйона осіб, хоча критики висловили серйозну стурбованість з приводу впливу на навколишнє середовище такої масштабної забудови.

Саудівська Аравія вклала значні кошти в спорт, щоб поліпшити свій міжнародний імідж після численних критичних зауважень з боку міжнародних організацій. Кріштіану Роналду підписав контракт із річною зарплатою в 178 мільйонів фунтів стерлінгів.

Принц також заплатив World Wrestling Entertainment (WWE) колосальну суму в 500 мільйонів доларів протягом десяти років за проведення двох шоу на рік у королівстві.

Тепер компанія планує провести свій флагманський захід Wrestlemania в Саудівській Аравії. Минулого року королівство отримало право провести чемпіонат світу з футболу 2034 року, незважаючи на один із найвищих показників страт у світі — після Китаю та Ірану.

Після виявилося, що на будівництві вже загинули тисячі робітників, але цю інформацію в Саудівській Аравії приховують.